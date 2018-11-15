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У Луцьку на меморіалі вандали вкрали бронзові плити. ВІДЕО

У Луцьку на меморіалі вандали вкрали бронзові плити. ВІДЕО
У Луцьку на меморіалі «Вічна Слава» вкрали дві бронзові плити.

Як розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась, це не перша крадіжка – торік у листопаді з меморіального комплексу пропало чотири плити, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Оксана Важатко розповіла, що меморіал відкрили у 1977 році. З її слів, за час існування комплекс обкрадали більше 10 разів.

Зранку на місці події працювала слідчо-оперативна група. Плити, які вкрали розташовані праворуч стіни для покладання квітів. На них викарбувані імена воїнів, які загинули у часи Другої світової війни.

Кожна вкрадена плита зроблена з бронза і важить 100 кг. До слова, на ринку вторметалу 1 кг бронзи оцінюється у 100 гривень. Відтак, замовлення 6 нових таких плит обійдеться бюджету у 300 тисяч гривень.

Лучанин Володимир Новосад звертає увагу влади на те, щоб у цьому місці поставили відеокамери і зробили освітлення.


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Теги: плити, крадіжка, меморіал, Луцьк
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