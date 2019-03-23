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У Луцьку загидили територію за «Гостинцем». ФОТО

У Луцьку загидили територію за «Гостинцем». ФОТО
У Луцьку змусять прибрати занедбану територію на проспекті Соборності.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

Вкрай занедбану прилеглу територію та антисанітарію виявив інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста під час виконання своїх посадових обов'язків по пр. Соборності, 11, поблизу квіткового ринку.

"Було встановлено, що балансоутримувачами даного об'єкту є ТзОВ "Укртелеком" та два приватних підприємця, які взяли частину приміщення в оренду. Відповідальним особам були видані приписи на приведення даної території до належного санітарного стану в термін до 23.03.2019 року та попереджено про адмінвідповідальність відповідно до ст. 152 КУпАП в разі не виконання законних вимог", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку загидили територію за «Гостинцем». ФОТО
У Луцьку загидили територію за «Гостинцем». ФОТО
У Луцьку загидили територію за «Гостинцем». ФОТО
У Луцьку загидили територію за «Гостинцем». ФОТО
У Луцьку загидили територію за «Гостинцем». ФОТО

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Теги: сміття, благоустрій
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