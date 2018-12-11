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На Волині скоро стартує весняний призов до армії. ВІДЕО

На Волині скоро стартує весняний призов до армії. ВІДЕО
З 1-го квітня в Україні стартує весняний призов до армії.

Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник обласного військового комісара Юрій Кучер.

З його слів, у цьому році призовна кампанія триватиме три місяці і закінчиться 30-го червня.

За цей час планують призвати майже 600 волинян. Нині призовники приїхали до військкомату на медкомісію.

Скільки їх - заступник військового комісара не сказав. Детальніше - у сюжеті.


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Теги: призов, армія
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