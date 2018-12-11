На Волині скоро стартує весняний призов до армії. ВІДЕО





Про це кореспондентам Юрій Кучер.



З його слів, у цьому році призовна кампанія триватиме три місяці і закінчиться 30-го червня.



За цей час планують призвати майже 600 волинян. Нині призовники приїхали до військкомату на медкомісію.



Скільки їх - заступник військового комісара не сказав. Детальніше - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1-го квітня в Україні стартує весняний призов до армії.Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник обласного військового комісараЗ його слів, у цьому році призовна кампанія триватиме три місяці і закінчиться 30-го червня.За цей час планують призвати майже 600 волинян. Нині призовники приїхали до військкомату на медкомісію.Скільки їх - заступник військового комісара не сказав. Детальніше - у сюжеті.

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