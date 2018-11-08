Волинські лісівники зловили понад сотню нечупар, які розкидали сміття

Ситуація із засміченням лісів на Волині залишається непростою. Чимало людей досі не усвідомлюють власної відповідальності за здорове довкілля.Тому працівники державної лісової охорони постійно патрулюють лісові масиви та прилеглі території на виявлення порушників, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.Попри те, що зафіксувати відповідне порушення досить непросто, з початку березня працівники державної лісової охорони та груп оперативного реагування склали 117 протоколів за засмічення лісів."Згідно зі ст. 73 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Засмічення лісів відходами» передбачено накладення штрафу на громадян від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від 50 до 100. Згідно зі ст. 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель», передбачено накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться у повідомленні.