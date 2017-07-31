Волинських підприємців зобов’язали привести до порядку паркани та фасади. ФОТО

У вівторок, 19-го березня, у Володимир-Волинській міській рад відбулася розширена нарада по благоустрою міста, на яку запросили як керівників управлінь, так і підприємців.У вступній частині виступив міський голова, який повідомив, що у місті наслідки зими менші чим очікували. Нараду проводив перший заступник міського головиЗаступник повідомив, що у місті приступають до асфальтування доріг, ямкового ремонту, нанесення розмітки, перевірять відповідність дорожніх знаків, облаштування тротуарів.Окремою частиною стало звернення до підприємців міста, де Ярослав Матвійчук закликав їх привести до відповідного стану огорожі та фасади об’єктів.Підприємцям виставили два терміни виконання робіт – або до виборів президента, або до Великодня. Також повідомили, що в разі ігнорування вимоги, є можливість притягнути підприємців, які занехаяли територію до адміністративної відповідальності.Напередодні наради, працівники міської ради здійснили об’їзд цим об’єктів і фотоматеріали подали у презентації.