На Ковельщині соцслужби вилучили дітей з неблагополучних сімей
Сьогодні, 21:36
У Ковелі минулого тижня двоє неповнолітніх дітей тимчасово вилучили з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Про це на оперативній нараді у міськвиконкомі повідомила начальник служби у справах дітей Жанна Вельма. Діти нині перебувають у Волинському обласному центрі соціальної реабілітації, який знаходиться у Ковелі. Повідомляє КовельPost.
У першому випадку непрацююча одинока мама залишила двох своїх дітей на бабусю, яка не в змозі сама за ними доглядати та годувати, адже отримує лише пенсію. Хлопчик-школяр тимчасово проживатиме у спеціалізованому закладі. Дитину повернуть у сім'ю за умови, якщо мама стане на шлях виправлення, знайде роботу та створить належні умови для виховання. Менша дитина залишилася з мамою та бабусею, але під опікою соціальних служб.
В іншому випадку стався конфлікт між мамою та її 10-річним сином, який наразі також перебуває у центрі соціальної реабілітації. Вирішується питання про можливе проживання дитини з батьком (батьки хлопчика розлучені). У сім'ї виховується ще одна неповнолітня дитина, яка наразі перебуває з мамою та бабусею.
В Службі у справах дітей повідомили, що діти згідно законодавства можуть знаходитись у центрі до 9 місяців, поки не вирішаться матеріальні та психологічні проблеми у родинах. Нині у соціальному закладі перебуває ще троє ковельських діток, у сім'ях яких також трапилися життєві негаразди.
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Про це на оперативній нараді у міськвиконкомі повідомила начальник служби у справах дітей Жанна Вельма. Діти нині перебувають у Волинському обласному центрі соціальної реабілітації, який знаходиться у Ковелі. Повідомляє КовельPost.
У першому випадку непрацююча одинока мама залишила двох своїх дітей на бабусю, яка не в змозі сама за ними доглядати та годувати, адже отримує лише пенсію. Хлопчик-школяр тимчасово проживатиме у спеціалізованому закладі. Дитину повернуть у сім'ю за умови, якщо мама стане на шлях виправлення, знайде роботу та створить належні умови для виховання. Менша дитина залишилася з мамою та бабусею, але під опікою соціальних служб.
В іншому випадку стався конфлікт між мамою та її 10-річним сином, який наразі також перебуває у центрі соціальної реабілітації. Вирішується питання про можливе проживання дитини з батьком (батьки хлопчика розлучені). У сім'ї виховується ще одна неповнолітня дитина, яка наразі перебуває з мамою та бабусею.
В Службі у справах дітей повідомили, що діти згідно законодавства можуть знаходитись у центрі до 9 місяців, поки не вирішаться матеріальні та психологічні проблеми у родинах. Нині у соціальному закладі перебуває ще троє ковельських діток, у сім'ях яких також трапилися життєві негаразди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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