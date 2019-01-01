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На Ковельщині соцслужби вилучили дітей з неблагополучних сімей

На Ковельщині соцслужби вилучили дітей з неблагополучних сімей
У Ковелі минулого тижня двоє неповнолітніх дітей тимчасово вилучили з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Про це на оперативній нараді у міськвиконкомі повідомила начальник служби у справах дітей Жанна Вельма. Діти нині перебувають у Волинському обласному центрі соціальної реабілітації, який знаходиться у Ковелі. Повідомляє КовельPost.

У першому випадку непрацююча одинока мама залишила двох своїх дітей на бабусю, яка не в змозі сама за ними доглядати та годувати, адже отримує лише пенсію. Хлопчик-школяр тимчасово проживатиме у спеціалізованому закладі. Дитину повернуть у сім'ю за умови, якщо мама стане на шлях виправлення, знайде роботу та створить належні умови для виховання. Менша дитина залишилася з мамою та бабусею, але під опікою соціальних служб.

В іншому випадку стався конфлікт між мамою та її 10-річним сином, який наразі також перебуває у центрі соціальної реабілітації. Вирішується питання про можливе проживання дитини з батьком (батьки хлопчика розлучені). У сім'ї виховується ще одна неповнолітня дитина, яка наразі перебуває з мамою та бабусею.

В Службі у справах дітей повідомили, що діти згідно законодавства можуть знаходитись у центрі до 9 місяців, поки не вирішаться матеріальні та психологічні проблеми у родинах. Нині у соціальному закладі перебуває ще троє ковельських діток, у сім'ях яких також трапилися життєві негаразди.

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Теги: діти, Ковель, соцслужби, вилучення
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