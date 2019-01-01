Жінку, яка зарізала немовля у Рівному, арештували





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За процесуального погодження із місцевою прокуратурою, у рамках досудового розслідування, розпочатого за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, жінці було повідомлено про підозру.



Суд задовольнив клопотання слідчого слідчого управління і арештував 21-річну підозрювану.



Нагадаємо, 17 березня, лікарі констатували смерть немовляти, яка настала внаслідок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. апобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб сьогодні, 19 березня, Рівненський міський суд обрав 21-річній місцевій жительці.Повідомляє ЧаРівне За процесуального погодження із місцевою прокуратурою, у рамках досудового розслідування, розпочатого за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, жінці було повідомлено про підозру.Суд задовольнив клопотання слідчого слідчого управління і арештував 21-річну підозрювану.Нагадаємо, 17 березня, лікарі констатували смерть немовляти, яка настала внаслідок ножового поранення шиї, завданого матір’ю

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