Жінку, яка зарізала немовля у Рівному, арештували
Сьогодні, 22:21
апобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб сьогодні, 19 березня, Рівненський міський суд обрав 21-річній місцевій жительці.
Повідомляє ЧаРівне.
За процесуального погодження із місцевою прокуратурою, у рамках досудового розслідування, розпочатого за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, жінці було повідомлено про підозру.
Суд задовольнив клопотання слідчого слідчого управління і арештував 21-річну підозрювану.
Нагадаємо, 17 березня, лікарі констатували смерть немовляти, яка настала внаслідок ножового поранення шиї, завданого матір’ю.
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Повідомляє ЧаРівне.
За процесуального погодження із місцевою прокуратурою, у рамках досудового розслідування, розпочатого за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, жінці було повідомлено про підозру.
Суд задовольнив клопотання слідчого слідчого управління і арештував 21-річну підозрювану.
Нагадаємо, 17 березня, лікарі констатували смерть немовляти, яка настала внаслідок ножового поранення шиї, завданого матір’ю.
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