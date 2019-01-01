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Жінку, яка зарізала немовля у Рівному, арештували

Жінку, яка зарізала немовля у Рівному, арештували
апобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб сьогодні, 19 березня, Рівненський міський суд обрав 21-річній місцевій жительці.

Повідомляє ЧаРівне.

За процесуального погодження із місцевою прокуратурою, у рамках досудового розслідування, розпочатого за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, жінці було повідомлено про підозру.

Суд задовольнив клопотання слідчого слідчого управління і арештував 21-річну підозрювану.

Нагадаємо, 17 березня, лікарі констатували смерть немовляти, яка настала внаслідок ножового поранення шиї, завданого матір’ю.

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Теги: Рівне, вбивство, немовля, зарізала, арешт, СІЗО
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