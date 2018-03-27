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У Луцьку на Шопена самовільно поспилювали дерева. ФОТО

У Луцьку на Шопена самовільно поспилювали дерева. ФОТО
Інспектори департаменту муніципальної варти виявили чоловіків, які самовільно спилювали дерева на вул. Шопена у Луцьку.

Про це йдеться на сторінці муніципалів у facebook.

"Самовільне зрізання дерев біля будинків №13-15 на вул. Шопена виявили інспектори департаменту муніципальної варти.

Особи, які вчиняли дане правопорушення всіляко намагались уникнути покарання, проте їм це невдалось, і в кінцевому результаті на виконроба ПП "Ространс" було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП.", - йдеться в повідомленні.

У Луцьку на Шопена самовільно поспилювали дерева. ФОТО
У Луцьку на Шопена самовільно поспилювали дерева. ФОТО


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Теги: дерева, спилювання, муніципали, Шопена
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Коментарі 1
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ПП "Ространс" - це що якась москальська фірма в нас так хазяйнує?
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