У Луцьку на Шопена самовільно поспилювали дерева. ФОТО
19 березень, 22:43
Інспектори департаменту муніципальної варти виявили чоловіків, які самовільно спилювали дерева на вул. Шопена у Луцьку.
Про це йдеться на сторінці муніципалів у facebook.
"Самовільне зрізання дерев біля будинків №13-15 на вул. Шопена виявили інспектори департаменту муніципальної варти.
Особи, які вчиняли дане правопорушення всіляко намагались уникнути покарання, проте їм це невдалось, і в кінцевому результаті на виконроба ПП "Ространс" було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП.", - йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці муніципалів у facebook.
"Самовільне зрізання дерев біля будинків №13-15 на вул. Шопена виявили інспектори департаменту муніципальної варти.
Особи, які вчиняли дане правопорушення всіляко намагались уникнути покарання, проте їм це невдалось, і в кінцевому результаті на виконроба ПП "Ространс" було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП.", - йдеться в повідомленні.
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Коментарі 1
ПП "Ространс" - це що якась москальська фірма в нас так хазяйнує?
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