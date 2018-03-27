У Луцьку на Шопена самовільно поспилювали дерева. ФОТО





Про це йдеться на сторінці муніципалів у



"Самовільне зрізання дерев біля будинків №13-15 на вул. Шопена виявили інспектори департаменту муніципальної варти.



Особи, які вчиняли дане правопорушення всіляко намагались уникнути покарання, проте їм це невдалось, і в кінцевому результаті на виконроба ПП "Ространс" було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП.", - йдеться в повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори департаменту муніципальної варти виявили чоловіків, які самовільно спилювали дерева на вул. Шопена у Луцьку.Про це йдеться на сторінці муніципалів у facebook "Самовільне зрізання дерев біля будинків №13-15 на вул. Шопена виявили інспектори департаменту муніципальної варти.Особи, які вчиняли дане правопорушення всіляко намагались уникнути покарання, проте їм це невдалось, і в кінцевому результаті на виконроба ПП "Ространс" було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП.", - йдеться в повідомленні.

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