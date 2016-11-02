На Рівненщині через грип померла жінка





Про це на своїй сторінці у



«Померла 41-річна жителька Рівненського району. Жінка захворіла 7 березня, за медичною допомогою не зверталась. Через різке погіршення стану родичами 16 березня була викликана карета «швидкої допомоги». Хвору було відразу доставлено у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Рівненської ЦРЛ. Всі необхідні реанімаційні заходи виявились неефективними та через дві години перебування в лікарні людина померла. Заключний діагноз: грип А, двобічна негоспітальна пневмонія», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру було підтверджено діагноз "грип".



При дослідженні матеріалу виявили РНК вірусу грипу А. Хвора не була вакцинована проти грипу.



За минулий тиждень на грип та інші гострі респіраторні інфекції захворіло 5040 мешканців Рівненської області, що є практично на рівні попереднього тижня.



Серед захворілих - 74% діти. Впродовж тижня було госпіталізовано 164 хворих, з них 120 дітей.



Епідемічний поріг не перевищений в жодному районі (місті). Найвища захворюваність спостерігається у Рівненському районі, де захворіло 646 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Летальний випадок грипу зафіксовано у Рівненській області.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України, - пише Укрінформ «Померла 41-річна жителька Рівненського району. Жінка захворіла 7 березня, за медичною допомогою не зверталась. Через різке погіршення стану родичами 16 березня була викликана карета «швидкої допомоги». Хвору було відразу доставлено у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Рівненської ЦРЛ. Всі необхідні реанімаційні заходи виявились неефективними та через дві години перебування в лікарні людина померла. Заключний діагноз: грип А, двобічна негоспітальна пневмонія», - йдеться у повідомленні.Зазначається, що вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру було підтверджено діагноз "грип".При дослідженні матеріалу виявили РНК вірусу грипу А. Хвора не була вакцинована проти грипу.За минулий тиждень на грип та інші гострі респіраторні інфекції захворіло 5040 мешканців Рівненської області, що є практично на рівні попереднього тижня.Серед захворілих - 74% діти. Впродовж тижня було госпіталізовано 164 хворих, з них 120 дітей.Епідемічний поріг не перевищений в жодному районі (місті). Найвища захворюваність спостерігається у Рівненському районі, де захворіло 646 осіб.

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