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У Луцьку невідомі зіпсували експозицію художника. ФОТО

У Луцьку невідомі зіпсували експозицію художника. ФОТО
Невідомі в «Сіті Парку» пошкодили експозицію вуличного мистецтва, яку створив львівський художник.

Про це у facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» написала Христина Назар.

«От чому прогулянка в сонячну погоду мусить закінчитись злістю, обуренням та розчаруванням? Можливо я чогось не розумію, чи пропуступила, то поясніть, будь ласка! Ким потрібно бути, щоб займатись вандалізмом і псувати красу створену художниками для лучан.

У Луцьку невідомі зіпсували експозицію художника. ФОТО


Я дуже люблю гуляти по Сіті Парку і тішусь, коли на 4/8 Gallery з’являються нові експозиції. Але про які стінописи, про яку європейську культуру можна взагалі говорити, якщо не цінуються речі, зроблені іншими. Хто у цьому винен: тренд чи виховання?!», – написала Христина Назар.

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Теги: вандали, Сіті Парк, еспозиція
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