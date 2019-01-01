У Луцьку невідомі зіпсували експозицію художника. ФОТО





Про це у facebook-спільноті Христина Назар.



«От чому прогулянка в сонячну погоду мусить закінчитись злістю, обуренням та розчаруванням? Можливо я чогось не розумію, чи пропуступила, то поясніть, будь ласка! Ким потрібно бути, щоб займатись вандалізмом і псувати красу створену художниками для лучан.







Я дуже люблю гуляти по Сіті Парку і тішусь, коли на 4/8 Gallery з’являються нові експозиції. Але про які стінописи, про яку європейську культуру можна взагалі говорити, якщо не цінуються речі, зроблені іншими. Хто у цьому винен: тренд чи виховання?!», – написала Христина Назар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомі в «Сіті Парку» пошкодили експозицію вуличного мистецтва, яку створив львівський художник Про це у facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» написала«От чому прогулянка в сонячну погоду мусить закінчитись злістю, обуренням та розчаруванням? Можливо я чогось не розумію, чи пропуступила, то поясніть, будь ласка! Ким потрібно бути, щоб займатись вандалізмом і псувати красу створену художниками для лучан.Я дуже люблю гуляти по Сіті Парку і тішусь, коли на 4/8 Gallery з’являються нові експозиції. Але про які стінописи, про яку європейську культуру можна взагалі говорити, якщо не цінуються речі, зроблені іншими. Хто у цьому винен: тренд чи виховання?!», – написала Христина Назар.

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