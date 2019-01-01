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Громада села на Любешівщині офіційно перейшла до ПЦУ

Громада села на Любешівщині офіційно перейшла до ПЦУ
У селі Великий Курінь, що на Любешівщині, прихожани храму Різдва Христового вирішили перейти до Православної церкви України.

Збори парафіян відбулися 17 березня в сільському будинку культури. Більшість присутніх проголосувала за те, щоб перейти в ПЦУ, – пише Район.Любешів.

Настоятель храму на збори не з’явився.

Зі слів благочинного Любешівського деканату ПЦУ Юрія Устимчука, 193 жителі села проголосували за вихід з УПЦ МП, 26 – проти.

Протокол зборів та інші документи для реєстрації 19 березня місцеві активісти надали у Волинську єпархію ПЦУ. Того ж дня Митрополит Луцький і Волинський Михаїл підписав розпорядження про прийняття Великокурінської парафії в клір Волинської єпархії ПЦУ.


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Теги: Великий Курінь, село, громада, ПЦУ, Любешівський район
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