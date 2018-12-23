Очільникам ОТГ на Волині розповіли, як громаду зробити відомою. ВІДЕО

Олена Кузьмич разом з представниками ОТГ поділилася своїми напрацюваннями.



За її словами, логотип – саме те, що допоможе громадам заявити про себе у громадському та медійному просторах. Йдеться в сюжеті



Фахівці кажуть – для того аби створити свою унікальну пропозицію необхідно мати стратегічний план розвитку громади. Стануть в нагоді і пам’ятки, розташовані на території ОТГ. Якщо ж їх немає, можна пофантазувати і придумати власну цікаву історію.



Тетяна Когрушева представляє Колодяжненську об’єднану громаду. Розповідає, у їх логотипі будуть зображення речей, що належали Лесі Українці. До прикладу, перо. Адже саме у Колодяжному відома письменниця проживала певний час.



Зі слів спеціалістів популяризувати і розвивати громаду можна також завдяки співпраці зі ЗМІ, організації прес-турів і круглих столів, поширенні брендованої продукції. А ще створення сайту громади і сторінок у соціальних мережах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вдалий бренд – складова успіху. Розповіли, як волинським об’єднаним громадам стати відомими. Радниця з питань децентралізації Волинського центру місцевого урядуванняразом з представниками ОТГ поділилася своїми напрацюваннями.За її словами, логотип – саме те, що допоможе громадам заявити про себе у громадському та медійному просторах. Йдеться в сюжеті 12 каналу Фахівці кажуть – для того аби створити свою унікальну пропозицію необхідно мати стратегічний план розвитку громади. Стануть в нагоді і пам’ятки, розташовані на території ОТГ. Якщо ж їх немає, можна пофантазувати і придумати власну цікаву історію.Тетяна Когрушева представляє Колодяжненську об’єднану громаду. Розповідає, у їх логотипі будуть зображення речей, що належали Лесі Українці. До прикладу, перо. Адже саме у Колодяжному відома письменниця проживала певний час.Зі слів спеціалістів популяризувати і розвивати громаду можна також завдяки співпраці зі ЗМІ, організації прес-турів і круглих столів, поширенні брендованої продукції. А ще створення сайту громади і сторінок у соціальних мережах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію