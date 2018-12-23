вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Очільникам ОТГ на Волині розповіли, як громаду зробити відомою. ВІДЕО

Очільникам ОТГ на Волині розповіли, як громаду зробити відомою. ВІДЕО
Вдалий бренд – складова успіху. Розповіли, як волинським об’єднаним громадам стати відомими. Радниця з питань децентралізації Волинського центру місцевого урядування Олена Кузьмич разом з представниками ОТГ поділилася своїми напрацюваннями.

За її словами, логотип – саме те, що допоможе громадам заявити про себе у громадському та медійному просторах. Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Фахівці кажуть – для того аби створити свою унікальну пропозицію необхідно мати стратегічний план розвитку громади. Стануть в нагоді і пам’ятки, розташовані на території ОТГ. Якщо ж їх немає, можна пофантазувати і придумати власну цікаву історію.

Тетяна Когрушева представляє Колодяжненську об’єднану громаду. Розповідає, у їх логотипі будуть зображення речей, що належали Лесі Українці. До прикладу, перо. Адже саме у Колодяжному відома письменниця проживала певний час.

Зі слів спеціалістів популяризувати і розвивати громаду можна також завдяки співпраці зі ЗМІ, організації прес-турів і круглих столів, поширенні брендованої продукції. А ще створення сайту громади і сторінок у соціальних мережах.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ОТГ, громада, логотип, бренд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Очільникам ОТГ на Волині розповіли, як громаду зробити відомою. ВІДЕО
Сьогодні, 07:30
У Києві прогримів вибух, травмований чоловік. ВІДЕО
Сьогодні, 06:09
В Україні чоловікам хочуть давати 10-денну декретну відпустку
Сьогодні, 05:26
Показали, як ремонтують пішохідні доріжки на Ковельській. ФОТО
Сьогодні, 04:47
На Рівненщині через грип померла жінка
Сьогодні, 03:56
Схожі новини
Кабмін затвердив зміни до перспективного плану Волинської області Кабмін затвердив зміни до перспективного плану Волинської області
15 лютий, 04:40
Сьогодні волиняни обиратимуть голів та депутатів дев'яти ОТГ на Волині Сьогодні волиняни обиратимуть голів та депутатів дев'яти ОТГ на Волині
23 грудень, 2018, 07:15
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
02 серпень, 2018, 20:34
Волинська громада презентувала власний бренд. ФОТО Волинська громада презентувала власний бренд. ФОТО
20 травень, 2018, 16:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Очільникам ОТГ на Волині розповіли, як громаду зробити відомою. ВІДЕО
Сьогодні, 07:30
 0
У Києві прогримів вибух, травмований чоловік. ВІДЕО
Сьогодні, 06:09
 0
В Україні чоловікам хочуть давати 10-денну декретну відпустку
Сьогодні, 05:26
 0
Показали, як ремонтують пішохідні доріжки на Ковельській. ФОТО
Сьогодні, 04:47
 0
На Рівненщині через грип померла жінка
Сьогодні, 03:56
 0
Медіа
відео
1/8