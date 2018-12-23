Очільникам ОТГ на Волині розповіли, як громаду зробити відомою. ВІДЕО
Сьогодні, 07:30
Вдалий бренд – складова успіху. Розповіли, як волинським об’єднаним громадам стати відомими. Радниця з питань децентралізації Волинського центру місцевого урядування Олена Кузьмич разом з представниками ОТГ поділилася своїми напрацюваннями.
За її словами, логотип – саме те, що допоможе громадам заявити про себе у громадському та медійному просторах. Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Фахівці кажуть – для того аби створити свою унікальну пропозицію необхідно мати стратегічний план розвитку громади. Стануть в нагоді і пам’ятки, розташовані на території ОТГ. Якщо ж їх немає, можна пофантазувати і придумати власну цікаву історію.
Тетяна Когрушева представляє Колодяжненську об’єднану громаду. Розповідає, у їх логотипі будуть зображення речей, що належали Лесі Українці. До прикладу, перо. Адже саме у Колодяжному відома письменниця проживала певний час.
Зі слів спеціалістів популяризувати і розвивати громаду можна також завдяки співпраці зі ЗМІ, організації прес-турів і круглих столів, поширенні брендованої продукції. А ще створення сайту громади і сторінок у соціальних мережах.
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За її словами, логотип – саме те, що допоможе громадам заявити про себе у громадському та медійному просторах. Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Фахівці кажуть – для того аби створити свою унікальну пропозицію необхідно мати стратегічний план розвитку громади. Стануть в нагоді і пам’ятки, розташовані на території ОТГ. Якщо ж їх немає, можна пофантазувати і придумати власну цікаву історію.
Тетяна Когрушева представляє Колодяжненську об’єднану громаду. Розповідає, у їх логотипі будуть зображення речей, що належали Лесі Українці. До прикладу, перо. Адже саме у Колодяжному відома письменниця проживала певний час.
Зі слів спеціалістів популяризувати і розвивати громаду можна також завдяки співпраці зі ЗМІ, організації прес-турів і круглих столів, поширенні брендованої продукції. А ще створення сайту громади і сторінок у соціальних мережах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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