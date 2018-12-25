Показали, як ремонтують пішохідні доріжки на Ковельській. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Григорій Недопад.



Він розповів, що минулого року тут завершили капремонт дорожнього покриття. Зараз пішохідні доріжки з обох боків від дороги викладаються бруківкою, створюються зручні пониження для з’їздів, встановлюються тактильні плити для людей з обмеженими можливостями.



“Район вулиці Ковельської повністю змінив свій вигляд завдяки капремонту. Тепер ця частина міста стає все більш зручнішою і сучасною”, – написав Григорій Недопад.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ковельській проводять капітальний ремонт пішохідних доріжок. Довжина ділянки – 397 м, середня ширина тротуарів – 4,5 м.Про це на своїй сторінці у facebook написав заступник міського голови ЛуцькаВін розповів, що минулого року тут завершили капремонт дорожнього покриття. Зараз пішохідні доріжки з обох боків від дороги викладаються бруківкою, створюються зручні пониження для з’їздів, встановлюються тактильні плити для людей з обмеженими можливостями.“Район вулиці Ковельської повністю змінив свій вигляд завдяки капремонту. Тепер ця частина міста стає все більш зручнішою і сучасною”, – написав Григорій Недопад.

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