вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як ремонтують пішохідні доріжки на Ковельській. ФОТО

Показали, як ремонтують пішохідні доріжки на Ковельській. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ковельській проводять капітальний ремонт пішохідних доріжок. Довжина ділянки – 397 м, середня ширина тротуарів – 4,5 м.

Про це на своїй сторінці у facebook написав заступник міського голови Луцька Григорій Недопад.

Він розповів, що минулого року тут завершили капремонт дорожнього покриття. Зараз пішохідні доріжки з обох боків від дороги викладаються бруківкою, створюються зручні пониження для з’їздів, встановлюються тактильні плити для людей з обмеженими можливостями.

“Район вулиці Ковельської повністю змінив свій вигляд завдяки капремонту. Тепер ця частина міста стає все більш зручнішою і сучасною”, – написав Григорій Недопад.

Показали, як ремонтують пішохідні доріжки на Ковельській. ФОТО
Показали, як ремонтують пішохідні доріжки на Ковельській. ФОТО

Показали, як ремонтують пішохідні доріжки на Ковельській. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бруківка, пішохідна доріжка, ремонт, Ковельська
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві прогримів вибух, травмований чоловік. ВІДЕО
Сьогодні, 06:09
В Україні чоловікам хочуть давати 10-денну декретну відпустку
Сьогодні, 05:26
Показали, як ремонтують пішохідні доріжки на Ковельській. ФОТО
Сьогодні, 04:47
На Рівненщині через грип померла жінка
Сьогодні, 03:56
У Луцьку невідомі зіпсували експозицію художника. ФОТО
Сьогодні, 02:07
Схожі новини
У Луцьку на ремонт проблемного мосту через Стир дали 13 мільйонів У Луцьку на ремонт проблемного мосту через Стир дали 13 мільйонів
30 січень, 11:26
У Луцьку підприємець-новачок заробила майже півмільйона на «мутних» тендерах департаменту ЖКГ У Луцьку підприємець-новачок заробила майже півмільйона на «мутних» тендерах департаменту ЖКГ
25 грудень, 2018, 20:55
У Луцьку скаржаться на затяжний ремонт мосту на Ковельській У Луцьку скаржаться на затяжний ремонт мосту на Ковельській
30 листопад, 2018, 11:51
Стало відомо, коли відремонтують міст на Ковельській у Луцьку Стало відомо, коли відремонтують міст на Ковельській у Луцьку
31 серпень, 2018, 16:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві прогримів вибух, травмований чоловік. ВІДЕО
Сьогодні, 06:09
 0
В Україні чоловікам хочуть давати 10-денну декретну відпустку
Сьогодні, 05:26
 0
Показали, як ремонтують пішохідні доріжки на Ковельській. ФОТО
Сьогодні, 04:47
 0
На Рівненщині через грип померла жінка
Сьогодні, 03:56
 0
У Луцьку невідомі зіпсували експозицію художника. ФОТО
Сьогодні, 02:07
 0
Медіа
відео
1/8