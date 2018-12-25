Показали, як ремонтують пішохідні доріжки на Ковельській. ФОТО
Сьогодні, 04:47
У Луцьку на вулиці Ковельській проводять капітальний ремонт пішохідних доріжок. Довжина ділянки – 397 м, середня ширина тротуарів – 4,5 м.
Про це на своїй сторінці у facebook написав заступник міського голови Луцька Григорій Недопад.
Він розповів, що минулого року тут завершили капремонт дорожнього покриття. Зараз пішохідні доріжки з обох боків від дороги викладаються бруківкою, створюються зручні пониження для з’їздів, встановлюються тактильні плити для людей з обмеженими можливостями.
“Район вулиці Ковельської повністю змінив свій вигляд завдяки капремонту. Тепер ця частина міста стає все більш зручнішою і сучасною”, – написав Григорій Недопад.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав заступник міського голови Луцька Григорій Недопад.
Він розповів, що минулого року тут завершили капремонт дорожнього покриття. Зараз пішохідні доріжки з обох боків від дороги викладаються бруківкою, створюються зручні пониження для з’їздів, встановлюються тактильні плити для людей з обмеженими можливостями.
“Район вулиці Ковельської повністю змінив свій вигляд завдяки капремонту. Тепер ця частина міста стає все більш зручнішою і сучасною”, – написав Григорій Недопад.
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