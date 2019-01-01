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Курс валют у Луцьку на 20 березня

Курс валют у Луцьку на 20 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.009, а продаж - 27.371.

Євро при купівлі становить - 30.495, при продажу - 31.096.

Курс російського рубля: купівля - 0.365, продаж - 0.422.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.770, продаж - 7.223.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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