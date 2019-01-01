Курс валют у Луцьку на 20 березня





Євро при купівлі становить - 30.495, при продажу - 31.096.



Курс російського рубля: купівля - 0.365, продаж - 0.422.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.770, продаж - 7.223.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.009, а продаж - 27.371.Євро при купівлі становить - 30.495, при продажу - 31.096.Курс російського рубля: купівля - 0.365, продаж - 0.422.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.770, продаж - 7.223.

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