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«Аверс» визнав, що оббрехав Покровського. ДОКУМЕНТ

«Аверс» визнав, що оббрехав Покровського. ДОКУМЕНТ
ТРК "Аверс" спростував недостовірну інформацію, яку поширював щодо депутата Луцької міської ради Андрія Покровського.

Про це йдеться на сторінці депутатської on-line приймальні Андрія Покровського у Facebook.

Йдеться про сюжет під назвою "Інвестфорум без інвесторів. Чому на Волинь не приїхали іноземці?" в якому журналісти телеканалу повідомили про фінансову участь Покровського в організації інвестиційного форуму та фуршету з цього приводу (інвестиційний бізнес-форум проходив 21 вересня 2018 року у РЦ "Промінь).

Після оприлюднення згаданого сюжету, депутат звернувся до керівництва "Аверсу" з проханням спростувати недостовірну інформацію.

Згодом він отримав лист-відповідь, в якому йшлося, що інформація, яка є недостовірною, буде спростована в одному з наступних випусків новин на телеканалі.

«Аверс» визнав, що оббрехав Покровського. ДОКУМЕНТ


«Аверс» визнав, що оббрехав Покровського. ДОКУМЕНТ


У підсумку брехливі дані спростували в сюжеті "Куди подіти наші гроші? На Волині ОДА оголошує ще один бізнес-форум", який вийшов у блоці новин 1 лютого 2019 року на телеканалі "Аверс".

Нагадаємо, що окрім цього, Аверс звинуватив Андрія Покровського у причетності до грального бізнесу у Луцьку. Проте невдовзі журналістка телеканалу Наталка Поліщук (яка у своєму сюжеті і звинувачувала Покровського) погодилася, що він і справді не причетний до жодного з "казино".

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Теги: Аверс, Луцьк, Андрій Покровський, брехня
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Коментарі 1
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Ці виродки з Укропу нищать все,аби прийти до влади
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