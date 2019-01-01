«Аверс» визнав, що оббрехав Покровського. ДОКУМЕНТ

ТРК "Аверс" спростував недостовірну інформацію, яку поширював щодо депутата Луцької міської радиПро це йдеться на сторінці депутатської on-line приймальні Андрія Покровського у Facebook.Йдеться про сюжет під назвою "Інвестфорум без інвесторів. Чому на Волинь не приїхали іноземці?" в якому журналісти телеканалу повідомили про фінансову участь Покровського в організації інвестиційного форуму та фуршету з цього приводу (інвестиційний бізнес-форум проходив 21 вересня 2018 року у РЦ "Промінь).Після оприлюднення згаданого сюжету, депутат звернувся до керівництва "Аверсу" з проханням спростувати недостовірну інформацію.Згодом він отримав лист-відповідь, в якому йшлося, що інформація, яка є недостовірною, буде спростована в одному з наступних випусків новин на телеканалі.У підсумку брехливі дані спростували в сюжеті "Куди подіти наші гроші? На Волині ОДА оголошує ще один бізнес-форум", який вийшов у блоці новин 1 лютого 2019 року на телеканалі "Аверс".Нагадаємо, що окрім цього, Аверс звинуватив Андрія Покровського у причетності до грального бізнесу у Луцьку. Проте невдовзі журналістка телеканалу(яка у своєму сюжеті і звинувачувала Покровського) погодилася, що він і справді не причетний до жодного з "казино".