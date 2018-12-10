Я цьому не вірю, – директор ЛПЕ про рахування пільговиків у тролейбусах

Директор Луцького підприємства електротранспортузаявив, що не вважає метод рахування пільговиків «з листком і ручкою» ефективним.Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Володимир Пуц розповів, що в грудні комісія обстежила на кожному маршруті пасажиропотік. Це робили у вихідні та святкові дні. На основі цих обстежень порахували коефіцієнт – 25 платників на 75 пільговиків.«Цей коефіцієнт мені не подобається. 25 на 75 – факт. Хоча я цьому коефіцієнту не вірю», - відзначив Пуц.Однак, за словами директора ЛПЕ, такий метод не зовсім ефективний. Він каже, що краще працювати як в Івано-Франківську, Житомирі, Рівному чи низці інших міст.Там підприємствам дають завдання проїхати вказану кількість кілометрів за певним маршрутом. Так, якщо підприємство виконає завдання – отримає кошти, не виконає – недоотримає кошти.