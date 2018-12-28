У Києві жорстоко вбили атовця





Про це



Тіло чоловіка, з численними проникаючими ножовими пораненням, виявили у ванній кімнаті. У покійного також розпоротий живіт.



Наразі відомо, що вбитий - громадянин України, 1996 року народження, учасник АТО. Інші відомості та обставини скоєння злочину встановлюються слідством.



Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).



Встановлюють причетні до злочину особи.





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