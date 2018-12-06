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Біля луцького ЦУМу буде стояти кавовий кіоск

Біля луцького ЦУМу буде стояти кавовий кіоск
Центральному універмагу «Луцьк» дозволили поставити тимчасову споруду на вулиці Винниченка.

Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що це не нова споруда, а продовження паспорта прив’язки. Йдеться про розміщення кавового кіоска.

Тимчасову споруду поставлять у центрі Луцька терміном на 3 роки.

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Теги: ЦУМ, Луцьк, кіоск
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