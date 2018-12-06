Біля луцького ЦУМу буде стояти кавовий кіоск





Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.



Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що це не нова споруда, а продовження паспорта прив’язки. Йдеться про розміщення кавового кіоска.



Тимчасову споруду поставлять у центрі Луцька терміном на 3 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральному універмагу «Луцьк» дозволили поставити тимчасову споруду на вулиці Винниченка.Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що це не нова споруда, а продовження паспорта прив’язки. Йдеться про розміщення кавового кіоска.Тимчасову споруду поставлять у центрі Луцька терміном на 3 роки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію