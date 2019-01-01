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Елітний джип розчавив п'яного пішохода на Волині

Елітний джип розчавив п'яного пішохода на Волині
У Горохівському районі сталася смертельна аварія.

19 березня на автодорозі в селі Софіївка Горохівського району «Mercedes-Benz GL - 450» збив пішохода. Чоловік загинув на місці, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

За кермом автомобіля перебував 55-річний житель Львівської області.

Водій наїхав на пішохода, 33-річного жителя Горохівського району, який у стані алкогольного сп’яніння перетинав проїжджу частину. Попередньо встановлено, що загиблий рухався за межами пішохідного переходу.

Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування триває.

Фото ілюстративне

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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