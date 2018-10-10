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Волинянина-заробітчанина на 260 євро «кинули» шахраї

Волинянина-заробітчанина на 260 євро «кинули» шахраї
Мешканець Нововолинська перерахував шахраям 8244 гривні за пошук роботи в Німеччині та отримання запрошення.

25-го січня невідома особа під приводом оформлення документів на роботу за кордоном (в Німеччину), незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній добровільно перерахував через термінал. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, - пише Буг.

Чоловік розповів, що 21-го січня йому зателефонувала невідома жінка і повідомила, що вона є посередником між фірмою, яка влаштовує на офіційну роботу у Німеччині. У розмові запевнила потерпілого у тому, що знайде йому роботу, все зробить належним чином, і надішле запрошення на роботу. Послуга буде коштувати 260 євро по курсу НБУ.

Нововолинець, повіривши даній особі, так як раніше вже знаходив роботу через посередників на інтернет-сайтах, і навіть працював за кордоном, а саме у Чехії, у Німеччині, через мобільний додаток «Вайбер» відправив копію свого закордонного паспорта ніби для оформлення запрошення на роботу. А потім перерахував кошти у сумі 260 євро – у еквіваленті на гривні вийшла сума 8244 грн.

Посередник перестав виходити на зв’язок. У результаті чоловік не має ні коштів, ні роботи.


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Теги: шахраї, волинянин
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