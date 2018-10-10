Волинянина-заробітчанина на 260 євро «кинули» шахраї

Мешканець Нововолинська перерахував шахраям 8244 гривні за пошук роботи в Німеччині та отримання запрошення.25-го січня невідома особа під приводом оформлення документів на роботу за кордоном (в Німеччину), незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній добровільно перерахував через термінал. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, - пише Буг.Чоловік розповів, що 21-го січня йому зателефонувала невідома жінка і повідомила, що вона є посередником між фірмою, яка влаштовує на офіційну роботу у Німеччині. У розмові запевнила потерпілого у тому, що знайде йому роботу, все зробить належним чином, і надішле запрошення на роботу. Послуга буде коштувати 260 євро по курсу НБУ.Нововолинець, повіривши даній особі, так як раніше вже знаходив роботу через посередників на інтернет-сайтах, і навіть працював за кордоном, а саме у Чехії, у Німеччині, через мобільний додаток «Вайбер» відправив копію свого закордонного паспорта ніби для оформлення запрошення на роботу. А потім перерахував кошти у сумі 260 євро – у еквіваленті на гривні вийшла сума 8244 грн.Посередник перестав виходити на зв’язок. У результаті чоловік не має ні коштів, ні роботи.