Волинянина-заробітчанина на 260 євро «кинули» шахраї
Сьогодні, 11:06
Мешканець Нововолинська перерахував шахраям 8244 гривні за пошук роботи в Німеччині та отримання запрошення.
25-го січня невідома особа під приводом оформлення документів на роботу за кордоном (в Німеччину), незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній добровільно перерахував через термінал. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, - пише Буг.
Чоловік розповів, що 21-го січня йому зателефонувала невідома жінка і повідомила, що вона є посередником між фірмою, яка влаштовує на офіційну роботу у Німеччині. У розмові запевнила потерпілого у тому, що знайде йому роботу, все зробить належним чином, і надішле запрошення на роботу. Послуга буде коштувати 260 євро по курсу НБУ.
Нововолинець, повіривши даній особі, так як раніше вже знаходив роботу через посередників на інтернет-сайтах, і навіть працював за кордоном, а саме у Чехії, у Німеччині, через мобільний додаток «Вайбер» відправив копію свого закордонного паспорта ніби для оформлення запрошення на роботу. А потім перерахував кошти у сумі 260 євро – у еквіваленті на гривні вийшла сума 8244 грн.
Посередник перестав виходити на зв’язок. У результаті чоловік не має ні коштів, ні роботи.
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25-го січня невідома особа під приводом оформлення документів на роботу за кордоном (в Німеччину), незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній добровільно перерахував через термінал. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, - пише Буг.
Чоловік розповів, що 21-го січня йому зателефонувала невідома жінка і повідомила, що вона є посередником між фірмою, яка влаштовує на офіційну роботу у Німеччині. У розмові запевнила потерпілого у тому, що знайде йому роботу, все зробить належним чином, і надішле запрошення на роботу. Послуга буде коштувати 260 євро по курсу НБУ.
Нововолинець, повіривши даній особі, так як раніше вже знаходив роботу через посередників на інтернет-сайтах, і навіть працював за кордоном, а саме у Чехії, у Німеччині, через мобільний додаток «Вайбер» відправив копію свого закордонного паспорта ніби для оформлення запрошення на роботу. А потім перерахував кошти у сумі 260 євро – у еквіваленті на гривні вийшла сума 8244 грн.
Посередник перестав виходити на зв’язок. У результаті чоловік не має ні коштів, ні роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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