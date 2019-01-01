На Волині «на гарячому» спіймали двох паліїв
Сьогодні, 11:21
На Волині ще двох паліїв сухої трави притягнули до відповідальності.
Так, 19 березня, під час рейду зловили двох людей-палії: у селі Жидичин Ківерцівського району та в селі Княгининок Луцького району, - пише ДСНС України у Волинській області.
За результатами рейдових перевірок на громадян склали адміністративні протоколи за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Крім того, провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян щодо заборони спалювання сухої трави та рослинних залишків, поінформовано про відповідальність перед законом за такі порушення.
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Так, 19 березня, під час рейду зловили двох людей-палії: у селі Жидичин Ківерцівського району та в селі Княгининок Луцького району, - пише ДСНС України у Волинській області.
За результатами рейдових перевірок на громадян склали адміністративні протоколи за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Крім того, провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян щодо заборони спалювання сухої трави та рослинних залишків, поінформовано про відповідальність перед законом за такі порушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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