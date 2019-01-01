На Волині «на гарячому» спіймали двох паліїв

На Волині ще двох паліїв сухої трави притягнули до відповідальності.Так, 19 березня, під час рейду зловили двох людей-палії: у селі Жидичин Ківерцівського району та в селі Княгининок Луцького району, - пише ДСНС України у Волинській області.За результатами рейдових перевірок на громадян склали адміністративні протоколи за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Крім того, провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян щодо заборони спалювання сухої трави та рослинних залишків, поінформовано про відповідальність перед законом за такі порушення.