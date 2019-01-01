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На Волині «на гарячому» спіймали двох паліїв

На Волині «на гарячому» спіймали двох паліїв
На Волині ще двох паліїв сухої трави притягнули до відповідальності.

Так, 19 березня, під час рейду зловили двох людей-палії: у селі Жидичин Ківерцівського району та в селі Княгининок Луцького району, - пише ДСНС України у Волинській області.

За результатами рейдових перевірок на громадян склали адміністративні протоколи за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян щодо заборони спалювання сухої трави та рослинних залишків, поінформовано про відповідальність перед законом за такі порушення.

На Волині «на гарячому» спіймали двох паліїв
На Волині «на гарячому» спіймали двох паліїв
На Волині «на гарячому» спіймали двох паліїв
На Волині «на гарячому» спіймали двох паліїв

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Теги: палії, Волинь, рейди
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