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З травня розпочнеться спецоперація на українсько-білоруському кордоні, яка охопить Волинь

З травня розпочнеться спецоперація на українсько-білоруському кордоні, яка охопить Волинь
З травня по вересень 2019 року на українсько-білоруській ділянці кордону планується проведення спільної спеціальної прикордонної операції "Полесье-2019", яка охопить і Волинь.

Про це УНН повідомили у відділі з питань взаємодії із засобами масової інформації Державної прикордонної служби України.

"З травня по вересень 2019 року на українсько-білоруській ділянці кордону планується проведення спільної спеціальної прикордонної операції "Полесье-2019", яка проводиться за попередньою домовленістю керівників прикордонних відомств України і Республіки Білорусь у прикордонних районах 5 областей України (Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська) та 2 областей Республіки Білорусь (Брестська та Гомельська)", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Так, за словами прикордонників, метою спецоперації прикордонників є проведення заходів, направлених на припинення контрабандної та іншої протиправної діяльності на державному кордоні, а також забезпечення дотримання фізичними і юридичними особами національних законодавств про державний кордон.

Під час операції відбуватиметься консолідація зусиль прикордонних відомств і правоохоронних органів держав, спрямованих на попередження і припинення протиправної діяльності через державний кордон, підтримання режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску, проведення оперативно-розшукових, профілактичних, режимних та інших заходів з виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності на державному кордоні та прикордонних територіях, удосконалення взаємодії та обміну інформацією між прикордонними відомствами, повідомили у ДПСУ.

"Передбачено проведення узгоджених (спільних) оперативно-розшукових та інших заходів щодо виявлення, припинення протиправної діяльності через державний кордон, профілактики правопорушень в прикордонних районах, дії резервів Державної прикордонної служби на найбільш активних ділянках кордону та в пунктах пропуску, повітряний моніторинг прикордонних районів та лінії кордону із застосуванням прикордонної авіації, патрулювання річкових ділянок", - розповіли в ДПСУ.

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Теги: спецоперація, Волинь
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