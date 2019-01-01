З травня розпочнеться спецоперація на українсько-білоруському кордоні, яка охопить Волинь





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"З травня по вересень 2019 року на українсько-білоруській ділянці кордону планується проведення спільної спеціальної прикордонної операції "Полесье-2019", яка проводиться за попередньою домовленістю керівників прикордонних відомств України і Республіки Білорусь у прикордонних районах 5 областей України (Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська) та 2 областей Республіки Білорусь (Брестська та Гомельська)", - повідомили в Держприкордонслужбі.



Так, за словами прикордонників, метою спецоперації прикордонників є проведення заходів, направлених на припинення контрабандної та іншої протиправної діяльності на державному кордоні, а також забезпечення дотримання фізичними і юридичними особами національних законодавств про державний кордон.



Під час операції відбуватиметься консолідація зусиль прикордонних відомств і правоохоронних органів держав, спрямованих на попередження і припинення протиправної діяльності через державний кордон, підтримання режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску, проведення оперативно-розшукових, профілактичних, режимних та інших заходів з виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності на державному кордоні та прикордонних територіях, удосконалення взаємодії та обміну інформацією між прикордонними відомствами, повідомили у ДПСУ.



"Передбачено проведення узгоджених (спільних) оперативно-розшукових та інших заходів щодо виявлення, припинення протиправної діяльності через державний кордон, профілактики правопорушень в прикордонних районах, дії резервів Державної прикордонної служби на найбільш активних ділянках кордону та в пунктах пропуску, повітряний моніторинг прикордонних районів та лінії кордону із застосуванням прикордонної авіації, патрулювання річкових ділянок", - розповіли в ДПСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З травня по вересень 2019 року на українсько-білоруській ділянці кордону планується проведення спільної спеціальної прикордонної операції "Полесье-2019", яка охопить і Волинь.Про це УНН повідомили у відділі з питань взаємодії із засобами масової інформації Державної прикордонної служби України."З травня по вересень 2019 року на українсько-білоруській ділянці кордону планується проведення спільної спеціальної прикордонної операції "Полесье-2019", яка проводиться за попередньою домовленістю керівників прикордонних відомств України і Республіки Білорусь у прикордонних районах 5 областей України (Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська) та 2 областей Республіки Білорусь (Брестська та Гомельська)", - повідомили в Держприкордонслужбі.Так, за словами прикордонників, метою спецоперації прикордонників є проведення заходів, направлених на припинення контрабандної та іншої протиправної діяльності на державному кордоні, а також забезпечення дотримання фізичними і юридичними особами національних законодавств про державний кордон.Під час операції відбуватиметься консолідація зусиль прикордонних відомств і правоохоронних органів держав, спрямованих на попередження і припинення протиправної діяльності через державний кордон, підтримання режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску, проведення оперативно-розшукових, профілактичних, режимних та інших заходів з виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності на державному кордоні та прикордонних територіях, удосконалення взаємодії та обміну інформацією між прикордонними відомствами, повідомили у ДПСУ."Передбачено проведення узгоджених (спільних) оперативно-розшукових та інших заходів щодо виявлення, припинення протиправної діяльності через державний кордон, профілактики правопорушень в прикордонних районах, дії резервів Державної прикордонної служби на найбільш активних ділянках кордону та в пунктах пропуску, повітряний моніторинг прикордонних районів та лінії кордону із застосуванням прикордонної авіації, патрулювання річкових ділянок", - розповіли в ДПСУ.

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