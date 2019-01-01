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Волинські копи схопили серійного злодія

Волинські копи схопили серійного злодія
Співробітники Нововолинського відділу поліції викрили серійного злодія.

Поліцейські встановили причетність 33-річного жителя Нововолинська до вчинення низки крадіжок майна громадян. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Наразі поліцейські встановили причетність правопорушника до вчинення чотирьох крадіжок із дачних будинків та крадіжки із підсобного приміщення 33-річного жителя Нововолинська.

Затриманий обґрунтовано підозрюється у вчиненні, ще низки аналогічних злочинів на території міста.

До слова, громадянина вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок.

"Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні чотирьох злочинів передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану із проникненням. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Досудові розслідування тривають", - йдеться у повідомленні.

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Теги: кримінал, крадіжка, Волинь, поліція
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