Двох пенсіонерок судитимуть за «рішалово» для волинської фірми у ДАБІ

Судитимуть пенсіонерок, які взялися за гроші "вирішити" у столиці для волинського підприємства питання про надання ліцензії на будівництво.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Прокуратура Волинської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 60-річною мешканкою Києва шахрайства та підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, а 63-річною лучанкою - пособництва у замаху на надання неправомірної вигоди.Спритниці-пенсіонерки, які у свій час обіймали посади у Державній архітектурно-будівельній інспекції України та Управлінні ДАБІ у Волинській області, взялися "вирішити питання" зі своїми столичними нині працюючими колегами про надання одному з луцьких господарських товариств ліцензії на провадження діяльності з будівництва.Оцінивши послуги у 550 доларів США, вони переконали чоловіка у необхідності передати через них цю суму посадовцям Державної архітектурно-будівельної інспекції України.Удень 17 січня 2019 року він привіз обумовлену суму в Київ та передав столичній спритниці, яку одразу затримали на місці вчинення злочину працівники прокуратури Волинської області спільно з оперативними працівниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.Невдовзі обидві жінки, які щиро розкаялися у скоєному, постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.