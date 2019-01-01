вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двох пенсіонерок судитимуть за «рішалово» для волинської фірми у ДАБІ

Двох пенсіонерок судитимуть за «рішалово» для волинської фірми у ДАБІ
Судитимуть пенсіонерок, які взялися за гроші "вирішити" у столиці для волинського підприємства питання про надання ліцензії на будівництво.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Прокуратура Волинської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 60-річною мешканкою Києва шахрайства та підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, а 63-річною лучанкою - пособництва у замаху на надання неправомірної вигоди.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинські правоохоронці викрили корупційну схему у ДАБІ

Спритниці-пенсіонерки, які у свій час обіймали посади у Державній архітектурно-будівельній інспекції України та Управлінні ДАБІ у Волинській області, взялися "вирішити питання" зі своїми столичними нині працюючими колегами про надання одному з луцьких господарських товариств ліцензії на провадження діяльності з будівництва.
Оцінивши послуги у 550 доларів США, вони переконали чоловіка у необхідності передати через них цю суму посадовцям Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Києві волинські правоохоронці влаштували спецоперацію з затримання хабарників

Удень 17 січня 2019 року він привіз обумовлену суму в Київ та передав столичній спритниці, яку одразу затримали на місці вчинення злочину працівники прокуратури Волинської області спільно з оперативними працівниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Невдовзі обидві жінки, які щиро розкаялися у скоєному, постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, кримінал, ДАБІ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі виконавці «вибили» з боржників майже півмільйона гривень аліментів
Сьогодні, 12:29
Двох пенсіонерок судитимуть за «рішалово» для волинської фірми у ДАБІ
Сьогодні, 12:12
На Волині дроворуб-нелегал відшкодував 40 000 гривень збитків
Сьогодні, 12:08
Волинські копи схопили серійного злодія
Сьогодні, 11:47
На Волині квартирний злодій «обчистив» хату старенької пенсіонерки
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
Стало відомо, який волинський посадовець попався на хабарі в 2 000 доларів. ВІДЕО Стало відомо, який волинський посадовець попався на хабарі в 2 000 доларів. ВІДЕО
19 лютий, 17:50
На Волині посадовець попався на хабарі у 2 000 доларів На Волині посадовець попався на хабарі у 2 000 доларів
19 лютий, 15:54
На Волині покарали білоруса, який тицяв сбушнику 26 тисяч євро хабара На Волині покарали білоруса, який тицяв сбушнику 26 тисяч євро хабара
14 лютий, 16:11
Алкотреш по-волинськи: чоловік хотів «відмазатися» за тисячу гривень. ФОТО Алкотреш по-волинськи: чоловік хотів «відмазатися» за тисячу гривень. ФОТО
11 лютий, 18:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі виконавці «вибили» з боржників майже півмільйона гривень аліментів
Сьогодні, 12:29
 0
Двох пенсіонерок судитимуть за «рішалово» для волинської фірми у ДАБІ
Сьогодні, 12:12
 0
На Волині дроворуб-нелегал відшкодував 40 000 гривень збитків
Сьогодні, 12:08
 0
Волинські копи схопили серійного злодія
Сьогодні, 11:47
 0
На Волині квартирний злодій «обчистив» хату старенької пенсіонерки
Сьогодні, 11:32
 0
Медіа
відео
1/8