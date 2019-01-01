Двох пенсіонерок судитимуть за «рішалово» для волинської фірми у ДАБІ
Сьогодні, 12:12
Судитимуть пенсіонерок, які взялися за гроші "вирішити" у столиці для волинського підприємства питання про надання ліцензії на будівництво.
Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Прокуратура Волинської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 60-річною мешканкою Києва шахрайства та підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, а 63-річною лучанкою - пособництва у замаху на надання неправомірної вигоди.
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Спритниці-пенсіонерки, які у свій час обіймали посади у Державній архітектурно-будівельній інспекції України та Управлінні ДАБІ у Волинській області, взялися "вирішити питання" зі своїми столичними нині працюючими колегами про надання одному з луцьких господарських товариств ліцензії на провадження діяльності з будівництва.
Оцінивши послуги у 550 доларів США, вони переконали чоловіка у необхідності передати через них цю суму посадовцям Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
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Удень 17 січня 2019 року він привіз обумовлену суму в Київ та передав столичній спритниці, яку одразу затримали на місці вчинення злочину працівники прокуратури Волинської області спільно з оперативними працівниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
Невдовзі обидві жінки, які щиро розкаялися у скоєному, постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.
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Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Прокуратура Волинської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 60-річною мешканкою Києва шахрайства та підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, а 63-річною лучанкою - пособництва у замаху на надання неправомірної вигоди.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинські правоохоронці викрили корупційну схему у ДАБІ
Спритниці-пенсіонерки, які у свій час обіймали посади у Державній архітектурно-будівельній інспекції України та Управлінні ДАБІ у Волинській області, взялися "вирішити питання" зі своїми столичними нині працюючими колегами про надання одному з луцьких господарських товариств ліцензії на провадження діяльності з будівництва.
Оцінивши послуги у 550 доларів США, вони переконали чоловіка у необхідності передати через них цю суму посадовцям Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Києві волинські правоохоронці влаштували спецоперацію з затримання хабарників
Удень 17 січня 2019 року він привіз обумовлену суму в Київ та передав столичній спритниці, яку одразу затримали на місці вчинення злочину працівники прокуратури Волинської області спільно з оперативними працівниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
Невдовзі обидві жінки, які щиро розкаялися у скоєному, постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.
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