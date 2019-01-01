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Луцькі виконавці «вибили» з боржників майже півмільйона гривень аліментів

Луцькі виконавці «вибили» з боржників майже півмільйона гривень аліментів
Працівники Луцького районного відділу ДВС області цьогоріч стягнули з боржників понад 450 000 гривень аліментів.

Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.

"Друзі! Державні виконавці Волині показують вдалі результати роботи щодо стягнення аліментів. Так, хочу сьогодні висвітлити роботу Луцького районного відділу ДВС області. Його працівники у цьому році стягнули понад 450 000 гривень аліментів на утримання дітей. Пишаємося результатами. Так тримати!" - похвалився результатами очільник юстиції Волині Антон Кустик.

Луцькі виконавці «вибили» з боржників майже півмільйона гривень аліментів

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Теги: аліменти, гроші
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