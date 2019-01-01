У «Ring Coffee», що «у Промені», діє знижка на тортики*

В Ring Coffee тепер можна купити торт зі знижкою 30% або 50%.Особлива пропозиція для любителів яскравих смаколиків. В Ring Coffee, що знаходиться на 4 поверсі РЦ «Промінь» лучани можуть придбати ексклюзивні торти і десерти за акційними цінами. Після 20:00 знижка складає 30%, а після 22:00 – 50%.Також лучани мають можливість зробити попереднє замовлення на торти та кенді-бар для свого свята. Шеф-кондитер, випускниця кулінарної академії Ектора Хіменеса-Браво,, створить для кожного індивідуальний шедевр. Щоб зробити замовлення на ексклюзивний торт достатньо завітати до Ring Coffee або зателефонувати за номером: +38 (073) 11 61 718.Ring Coffee - атмосферна кав'ярня-пекарня, де кожен може спробувати оригінальні десерти власного виробництва і випити ароматної кави для настрою! Привітні баристи чекають на гостей з 8:00 і пропонують каву, панкейки та сніданки.