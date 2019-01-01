«Український зливний бачок»: працівниця ОДА спростувала брехню «Аверсу» про візит Порошенка у Ковель. ВІДЕО

У своєму блозі працівниця відділу інформаційної політики Волинської облдержадміністраціїпроаналізувала сюжет «Аверсу» про візитв Ковель та спростувала всі фейки, які опублікував телеканал.Блог Павлова опублікувала на своєму каналі в YouTube."Озброєні військові, паралізоване місто, брутальні силовики, рамки – металошукачі, кількагодинні очікування на Гаранта та незручні запитання для Порошенка", - ось які слова лунають у сюжеті «Аверсу», розповіла Катерина.На її переконання, уже з перших кадрів сюжету телеканал вустами журналісткипочинає казати брехню."Я була в Ковелі в той день, як і десятки інших журналістів, як тисячі громадян і всі ми бачили, що в центр міста можна було і пройти і проїхати", - наголошує Павлова.Тобто про те, що до центру Ковеля було не пройти не проїхати – «Аверс» просто збрехав.Зброя, якої не було, – це друга брехня в сюжеті."Чому Аверс називає нацгвардійців без зброї – озброєними до зубів?Єдине, що є в солдатів на відео, – це гумові дубинки. Як дубинки мають допомогти виграти війну? Коли востаннє журналісти з «Аверсу» були на фронті, якщо досі переконані, що в наших хлопців на передовій немає броніків та касок? Українська армія вже давно не така, як в 2014 році. Чому журналісти лінію розмежування називають «територією розмежування»? - обурюється Павлова.За її словами, дуже дивною виглядає турбота про бійців АТО від телеканалу «Аверс», який ще два роки тому називав бійців батальйону Айдар «мародерами» та шукав докази протиправних дій бійців-добровольців в сєпарів та зрадників України, таких як екс-нардеп від компартії УкраїниПавлова розповіла, що у відео журналістка розповіла, як на зустріч у Ковель привезли цілу купу автобусів з бюджетниками. Натомість у сюжеті «Аверсу» не показали ні одного бюджетника."І тут брехня. Концерт було анонсовано на 17:30. Це добре видно з сюжету самого Аверсу. Годину виступав гурт Плач Єремії. Потім 20 хвилин виступали довірені особи Президента:та. А о 19:07 блогеррозпочав пряму трансляцію у Facebook приїзду в Ковель Петра Порошенка. Це відео можна переглянути на його сторінці.Пряму трансляцію неможливо підробити, тому час чітко зафіксовано і збрехати «Аверсу» вже не вийде – люди чекали Порошенка не 3 години, а лише 17 хвилин. І сам П’ятигорець потрапив у їхній сюжет, коли робив онлайн-трансляцію виступу Порошенка. А завдяки цій частині сюжету так би мовити журналістка Наталка Поліщук стала популярною на пропагандистському зливному "бачку" Росія-1. Нарешті це сталося – український зливний бачок показали по російському зливному бачку", - розповіла працівниця ОДА.Павлова розповідає, чому ж насправді поліція вивела з охоронної зони Наталку Поліщук.У поліції кажуть, що медійниця відмовилась пройти через металошукач і саме тому її вивели з мітингу."Наталка Поліщук стверджує, що рамку пройшла та дозволила огляд особистих речей. Цікаво, чи є цей момент в сюжеті Аверсу? А чи показали в сюжеті на 1+1, як Поліщук законослухняно проходить рамки? А чи пускали в охоронну зону журналістів в принципі? Пускали?", - риторично запитує вона.Інші журналісти розповіли ж, що насправді можна легко було потрапити на подію."То чому ж поліцейські виганяли Наталку Поліщук? Чи могла Наталка Поліщук вчинити банальну провокацію заради потрібної «Аверсу» картинки?Катерина Павлова пригадала той факт, де поліція зупинила п’яну журналістку Наталку Поліщук за порушення правил дорожнього руху при переході вулиці. І як журналістка запустила антиполіцейський флеш-моб «Довбодзьоби в погонах». А також як Наталка Поліщук провокувла патрульних поліцейських, які зупинили її водія за порушення правил дорожнього руху.Нагадаємо, що луцька патрульна позивалась до Наталки Поліщук та "Аверсу" за брехню. І як її затримали за те, що вона незаконно проникла на стоянку обласного управління СБУ.Пригадала Катерина і той інцидент, коли журналістка провокувала психолога, яка рятувала бійця АТО від спроби самогубства."Отже в нас є докази постійних провокацій від Наталки Поліщук.В нас є свідчення силовиків, що Наталка Поліщук відмовилась пройти рамку з оглядом особистих речей. В нас є свідчення журналістів, що через рамку пускали без проблем. Натомість Наталка Поліщук не навела жодного доказу, що вона не порушила вимоги безпеки заходу за участі Президента України. Хм… То кому ж повірити?, - каже Павлова.Журналістка "Аверсу" запевнила, що пройшла всю небхідну акредитацію."І тут брехня. Захід передвиборчий. Отже ані Адміністрація Президента, ані Волинська обласна державна адміністрація не проводили акредитації, бо це порушення закону про вибори. Виборчий штаб Порошенка також акредитацію не проводив, бо захід під відкритим небом, а не в приміщенні. Де Поліщук отримувала «всі необхідні акредитації»? - запитує Павлова.У відео "Аверсу" кажуть, що швидкі не могли проїхати, але це брехня. Швидкі чергували, бо це вимога до організації подібних заходів. Від найближчої швидкої до сцени якихось 30 метрів. Але тільки ковельчани, та ті, що бували в Ковелі розуміють, чому ця брехня від Аверсу ще й абсурдна. Справа в тому, що від сцени до був концерт, до міськрайоної ковельської лікарні 150 метрів.За кілька днів до візиту Порошенка на Волинь телеканал "Аверс" постійно транслював заклики до волинян прийти на зустріч до Порошенка та поставити йому незручні запитання.У сюжеті Поліщук говорить «люди в натовпі почали діставати плакати»."А тепер уявіть: після масової антиреклами на "Аверсі" та закликів «прийти та задати питання Порошенку», знаєте скільки було плакатів з критикою Президента? Чотири! Чотири плакати на десять тисяч присутніх громадян. А знаєте, хто приніс ці плакати? Зовсім не пересічні громадяни, як нам каже "Аверс":, депутат обласної ради та голова фракції УКРОП в обласній раді., депутат Ратнівської районної ради від Батьківщини., голова ковельської районної партійної організації партії УКРОП., помічник народного депутата України від УКРОПу Ірини Констанкевич.– депутат Ковельської міської ради та голова фракції УКРОП в міській раді", - говорить Катерина.Нагадаємо, телеканал «Аверс» належить олігархічній групі "Приват".У своєму відеоблозі Катерина Павлова розповідає про те, що група "Приват" на виборах підтримує укропівцята. Тому й не дивно, що з протестними плакатами стояли саме депутати від Батьківщини та УКРОПу."Криворукі монтажери з Аверсу наклали крики «ганьба» від купки укропівців, що були на майдані, та зробили так, щоб складалося враження, що проти Порошенка - десятитисячний натовп.Насамкінець Катерина Павлова зауважила: "Це дуже низько та непрофесійно у випуску новин подавати сюжети, в яких відверта брехня, маніпуляції, провокації та підробка аудіодоріжок на відеоряді. І я розумію. чому "Аверс" це зробив. Бо ані так би мовити журналісти, ані власники цього телеканалу не очікували, що Ковель так тепло прийме Порошенка. Тому і довелося вигадувати. І ось вам, нешановний "Аверс", як мішок цементу у ваш зливний бачок, справжні емоції волинян, які прийшли 14 березня в Ковелі послухати свого Президента".