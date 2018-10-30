Волинь причепурять до Великодня

Волинь «зачистять» від сміття до Великодніх свят.Про це йдеться у розпорядженні голови ОДАОлександр Савченко зобов’язав голів районних державних адміністрацій та рекомендував міським головам, головам об’єднаних територіальних громад у рамках проведення в області у 2019 році всеукраїнської акції «За чисте довкілля», зокрема, відзначення Великодніх свят та поминальних днів, забезпечити чистоту в області.У березні-квітні проведуть толоки, спрямовані на поліпшення стану довкілля, а саме: озеленення, благоустрій населених пунктів та прилеглих до них територій, очищення водних джерел тощо.Ліквідують і стихійні сміттєзвалища, очистять від сміття лісосмуги вздовж доріг.Зобов’язав голова ОДА виконати запланований обсяг робіт з ремонту доріг, тротуарів, шляхових смуг, велосипедних доріжок, павільйонів на зупинках пасажирського транспорту.Окрім того, приведуть в належний санітарний та естетичний стан прибудинкові території, парки, сквери, дитячі, спортивні і господарські майданчики, місця вигулу домашніх тварин, території уздовж колій. Упорядкують й меморіальні комплекси, пам’ятники, братські могили та інші місця поховань загиблих захисників Вітчизни.Спільно з районними та міськими центрами зайнятості в області забезпечать надання практичної допомоги пільговим категоріям громадян, одиноким престарілим у впорядкуванні їх садиб.