Де у Луцьку та на Волині не буде світла 21 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині 21 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с.Чесний Хрест: ТзОВ «Луга» ферма, церква
2. 09:00 - 17:00
ФОП Сава К.Л. «Дизель сервіс», магазин «Камаз» вул. Зимнівська м. Вол.-Вол., вул..: Зимнівська 3А-44, І.Сірка, Тиха
Горохівський район
1. с.Квасів 09:00-17:00 Горохівське МСТ Магазин
Церква Церква
Дім молитви Дім молитви
ФОП Обишук Р.С Кіоск
Квасівська сільська рада Будинок культури с. Квасів:
вул. Центральна
вул. Нова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 233
с.Перемиль 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Берестечківське СТ Магазин с. Стійло:
вул. Центральна,
вул. Підлісна
Іваничівський район
1 ПЛ-04кв від ЩТП-288 9:00-17:00 с.Лежниця вул. Центральна 68-119
2 ПЛ-10кв Л 04-01 (частково) 10:00-17:00 ФОП Дацюк, територія колишньої лікарні смт.Іваничі
3 ЗТП-179 10:00-17:00 територія колишнього колгоспу ,ФОП Шлапак,ФОП Пилип'юк,ФОП Фурсевич,ФОП Пемко смт.Іваничі
Камінь-Каширський район
1. КТП-59 Л-1 10:00 – 17:00 с.Винімок, вул.. Свободи.
2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Ковельський район
1. 9:00-17:00 ФГ "Аюлен",
Ковельське МТМО ФАП с. Грушівка. с. Грушівка.
місто Луцьк
1. ТП-139
ПЛ-10кВ 31-05
Чистка траси 1000-17:00 Компанія ВМД
Райвідділ поліції
Агрохімлаболаторія
Облдержродючість
Автомийка
Автомайстерня
Кузня
ВКФ Волинська компанія
КП Промбуд-6 вул. Ковпака
вул. Мамсурова 2-8, 1-7
вул. Боженка, 32-72, 29-83
Луцький район
1. 10:00-17:00 ТзОВ «Панхім»
Філія «Луцький райавтодор»
ПВП «Едгард»
ФОП Калінін С.В.
ФОП Лучицький
ФОП Панасюк О.І.
Житловий масив «Веселковий»
Житловий масив «Надстиря»
Житловий масив «Липневий»
Житловий масив «Світлий» с. Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, пров. Каштановий, Оксамитовий
2 КТП-115 09:30-17:00 ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" (кіоск) с. Баїв вул. Перемоги, Квітнева
3 ПЛ-10 кВ Л-32-03 до ЛР-139 (КТП-226, 228, 229, 230, 395, 396, 416, 436, 438, 713, 241, 347, 559, 242, 710) 10:00 – 17:00 с. Чаруків:
ФОП Перванчук М.П., ФОП Федорчук С.Л., ПрАТ "МТС", ТзОВ "УКРТАУЕР", ФГ Мартинюка А.Ф. "Досвіток" , Відділ освіти Луцької рай адміністрації - Школа, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ" "НАФТОПРОДУКТИ" (АЗС), ДТГО "Львівська залізниця" , УДППЗ"Укрпошта" , ФОП Мудрик П.С., ФОП Рибачук Т.Я., сільська рада с. Чаруків (дитсадок, ФАП, артсвердловина №1), ТзОВ"ТУРІЯ-АГРО".
с. Лаврів: Полонківське СТ (магазин №3), СТ "Коршів", СТ "Лаврів", Лаврівська сільська рада (артсвердловина бригада №3).
с. Коршів вул. Л.Українки, 1-10
с. Лаврів вул. Ранкова, Світла, Гайова, Першотравнева, 30-46, Львівська, Залізнична,.
с. Чаруків вул. Шкільна, Молодіжна , Поштова , Вокзальна (станція Несвіч).
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
м.Любомль вул. Прикордонників. Цегельна. Гагаріна.Індустріальна
2. пл-0.4 ктп-317
9:00 – 17:00
с.Масловець
3. 9:00 – 17:00
с.Самійличі
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Лобна вул. Павлова
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Гута Лісівська
ФАП, школа, Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Єфімчук Віра Володимирівна кіоск, церква, ФОП Дерлюк В.Ф., ФОП Мартинюк О.М. кіоски, Приватне акціонерне товариство "Киїстар" БЗМС,
с. Лісове
Клуб, ФАП, церква, дім молитви, Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Дерлюк В.Ф. магазин,
с. Підгаття
Новочарторийське споживче товариство магазин, дім молитви, ФАП,
с. Лісове
ФОП Дерлюк В.Ф. кіоск, школа
с. Вовчецьк
ФОП Шавук В.П. магазин, церква, ФАП, Новочарторийське споживче товариство магазин, клуб, ТзОВ "УкрТАУЕР" БЗМС, школа, лісництво,
с. Мала Ведмежка
Новочарторийське споживче товариство магазин, клуб, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, ФАП,
с. Камянуха
Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" БЗМС с. Гута Лісівська
с. Лісове
с. Підгаття
с. Лісове
с. Вовчецьк
с. Мала Ведмежка
с. Камянуха
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
військомат вул.Кобзаря 63
гуртожиток НЕМК вул.Нововолинська 24
пошиття авточохлів вул.Нововолинська 28
м-н Елтекс вул.Автобусна 8 М.Нововолинськ:
вул.Нововлинська 24-28
вул.Автобусна 8,10
вул.Кобзаря 61,63
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-19
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-77 9:00-17:00 смт.Дубище магаини смт.Дубище вул.Селянська, Зелена
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,115
Старовижівський район
1. 10:00-17:00 ПП Люклянчук, ПП Мрочко,Магазин Райспожив спілки,Школа,Будинок культури с Глухи вул Денисова, Річна,Зелена,
2. 10:00-17:00 ФАП, пункт прийому молока,магазин с. Журавлине вул Перемоги.
Турійський район
1. 10:00-16:40 Ружинська с/р – школа, клуб, котельняФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, СКЗ, ФОП Придворський П.О. - готель с.Городилець
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-149 10:00-16:40 Пункт прийому молока с.Сушибаба
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-27 10:00-12:00 ФГ «Волиньагрохолдинг» с.Бобли
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-29 12:00-14:00 СКЗ с.Бобли
5 ПЛ-0,4 кВ
КТП-265 14:00-16:00 ФГ «Волиньагрохолдинг» с.Бобли
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с.Чесний Хрест: ТзОВ «Луга» ферма, церква
2. 09:00 - 17:00
ФОП Сава К.Л. «Дизель сервіс», магазин «Камаз» вул. Зимнівська м. Вол.-Вол., вул..: Зимнівська 3А-44, І.Сірка, Тиха
Горохівський район
1. с.Квасів 09:00-17:00 Горохівське МСТ Магазин
Церква Церква
Дім молитви Дім молитви
ФОП Обишук Р.С Кіоск
Квасівська сільська рада Будинок культури с. Квасів:
вул. Центральна
вул. Нова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 233
с.Перемиль 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Берестечківське СТ Магазин с. Стійло:
вул. Центральна,
вул. Підлісна
Іваничівський район
1 ПЛ-04кв від ЩТП-288 9:00-17:00 с.Лежниця вул. Центральна 68-119
2 ПЛ-10кв Л 04-01 (частково) 10:00-17:00 ФОП Дацюк, територія колишньої лікарні смт.Іваничі
3 ЗТП-179 10:00-17:00 територія колишнього колгоспу ,ФОП Шлапак,ФОП Пилип'юк,ФОП Фурсевич,ФОП Пемко смт.Іваничі
Камінь-Каширський район
1. КТП-59 Л-1 10:00 – 17:00 с.Винімок, вул.. Свободи.
2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Ковельський район
1. 9:00-17:00 ФГ "Аюлен",
Ковельське МТМО ФАП с. Грушівка. с. Грушівка.
місто Луцьк
1. ТП-139
ПЛ-10кВ 31-05
Чистка траси 1000-17:00 Компанія ВМД
Райвідділ поліції
Агрохімлаболаторія
Облдержродючість
Автомийка
Автомайстерня
Кузня
ВКФ Волинська компанія
КП Промбуд-6 вул. Ковпака
вул. Мамсурова 2-8, 1-7
вул. Боженка, 32-72, 29-83
Луцький район
1. 10:00-17:00 ТзОВ «Панхім»
Філія «Луцький райавтодор»
ПВП «Едгард»
ФОП Калінін С.В.
ФОП Лучицький
ФОП Панасюк О.І.
Житловий масив «Веселковий»
Житловий масив «Надстиря»
Житловий масив «Липневий»
Житловий масив «Світлий» с. Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, пров. Каштановий, Оксамитовий
2 КТП-115 09:30-17:00 ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" (кіоск) с. Баїв вул. Перемоги, Квітнева
3 ПЛ-10 кВ Л-32-03 до ЛР-139 (КТП-226, 228, 229, 230, 395, 396, 416, 436, 438, 713, 241, 347, 559, 242, 710) 10:00 – 17:00 с. Чаруків:
ФОП Перванчук М.П., ФОП Федорчук С.Л., ПрАТ "МТС", ТзОВ "УКРТАУЕР", ФГ Мартинюка А.Ф. "Досвіток" , Відділ освіти Луцької рай адміністрації - Школа, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ" "НАФТОПРОДУКТИ" (АЗС), ДТГО "Львівська залізниця" , УДППЗ"Укрпошта" , ФОП Мудрик П.С., ФОП Рибачук Т.Я., сільська рада с. Чаруків (дитсадок, ФАП, артсвердловина №1), ТзОВ"ТУРІЯ-АГРО".
с. Лаврів: Полонківське СТ (магазин №3), СТ "Коршів", СТ "Лаврів", Лаврівська сільська рада (артсвердловина бригада №3).
с. Коршів вул. Л.Українки, 1-10
с. Лаврів вул. Ранкова, Світла, Гайова, Першотравнева, 30-46, Львівська, Залізнична,.
с. Чаруків вул. Шкільна, Молодіжна , Поштова , Вокзальна (станція Несвіч).
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
м.Любомль вул. Прикордонників. Цегельна. Гагаріна.Індустріальна
2. пл-0.4 ктп-317
9:00 – 17:00
с.Масловець
3. 9:00 – 17:00
с.Самійличі
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Лобна вул. Павлова
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Гута Лісівська
ФАП, школа, Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Єфімчук Віра Володимирівна кіоск, церква, ФОП Дерлюк В.Ф., ФОП Мартинюк О.М. кіоски, Приватне акціонерне товариство "Киїстар" БЗМС,
с. Лісове
Клуб, ФАП, церква, дім молитви, Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Дерлюк В.Ф. магазин,
с. Підгаття
Новочарторийське споживче товариство магазин, дім молитви, ФАП,
с. Лісове
ФОП Дерлюк В.Ф. кіоск, школа
с. Вовчецьк
ФОП Шавук В.П. магазин, церква, ФАП, Новочарторийське споживче товариство магазин, клуб, ТзОВ "УкрТАУЕР" БЗМС, школа, лісництво,
с. Мала Ведмежка
Новочарторийське споживче товариство магазин, клуб, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, ФАП,
с. Камянуха
Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" БЗМС с. Гута Лісівська
с. Лісове
с. Підгаття
с. Лісове
с. Вовчецьк
с. Мала Ведмежка
с. Камянуха
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
військомат вул.Кобзаря 63
гуртожиток НЕМК вул.Нововолинська 24
пошиття авточохлів вул.Нововолинська 28
м-н Елтекс вул.Автобусна 8 М.Нововолинськ:
вул.Нововлинська 24-28
вул.Автобусна 8,10
вул.Кобзаря 61,63
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-19
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-77 9:00-17:00 смт.Дубище магаини смт.Дубище вул.Селянська, Зелена
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,115
Старовижівський район
1. 10:00-17:00 ПП Люклянчук, ПП Мрочко,Магазин Райспожив спілки,Школа,Будинок культури с Глухи вул Денисова, Річна,Зелена,
2. 10:00-17:00 ФАП, пункт прийому молока,магазин с. Журавлине вул Перемоги.
Турійський район
1. 10:00-16:40 Ружинська с/р – школа, клуб, котельняФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, СКЗ, ФОП Придворський П.О. - готель с.Городилець
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-149 10:00-16:40 Пункт прийому молока с.Сушибаба
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-27 10:00-12:00 ФГ «Волиньагрохолдинг» с.Бобли
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-29 12:00-14:00 СКЗ с.Бобли
5 ПЛ-0,4 кВ
КТП-265 14:00-16:00 ФГ «Волиньагрохолдинг» с.Бобли
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Львові від кору помер нещеплений 2-річний хлопчик
Сьогодні, 19:29
У луцькому зоопарку відремонтують вольєри
Сьогодні, 19:14
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 21 березня
Сьогодні, 19:00
Вночі у волинського пенсіонера «свиснули» чугунну огорожу
Сьогодні, 18:47