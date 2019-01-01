Де у Луцьку та на Волині не буде світла 21 березня

На Волині 21 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00с.Чесний Хрест: ТзОВ «Луга» ферма, церква2. 09:00 - 17:00ФОП Сава К.Л. «Дизель сервіс», магазин «Камаз» вул. Зимнівська м. Вол.-Вол., вул..: Зимнівська 3А-44, І.Сірка, Тиха1. с.Квасів 09:00-17:00 Горохівське МСТ МагазинЦерква ЦеркваДім молитви Дім молитвиФОП Обишук Р.С КіоскКвасівська сільська рада Будинок культури с. Квасів:вул. Центральнавул. Нова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 233с.Перемиль 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗБерестечківське СТ Магазин с. Стійло:вул. Центральна,вул. Підлісна1 ПЛ-04кв від ЩТП-288 9:00-17:00 с.Лежниця вул. Центральна 68-1192 ПЛ-10кв Л 04-01 (частково) 10:00-17:00 ФОП Дацюк, територія колишньої лікарні смт.Іваничі3 ЗТП-179 10:00-17:00 територія колишнього колгоспу ,ФОП Шлапак,ФОП Пилип'юк,ФОП Фурсевич,ФОП Пемко смт.Іваничі1. КТП-59 Л-1 10:00 – 17:00 с.Винімок, вул.. Свободи.2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. 9:00-17:00 ФГ "Аюлен",Ковельське МТМО ФАП с. Грушівка. с. Грушівка.1. ТП-139ПЛ-10кВ 31-05Чистка траси 1000-17:00 Компанія ВМДРайвідділ поліціїАгрохімлаболаторіяОблдержродючістьАвтомийкаАвтомайстерняКузняВКФ Волинська компаніяКП Промбуд-6 вул. Ковпакавул. Мамсурова 2-8, 1-7вул. Боженка, 32-72, 29-831. 10:00-17:00 ТзОВ «Панхім»Філія «Луцький райавтодор»ПВП «Едгард»ФОП Калінін С.В.ФОП ЛучицькийФОП Панасюк О.І.Житловий масив «Веселковий»Житловий масив «Надстиря»Житловий масив «Липневий»Житловий масив «Світлий» с. Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, пров. Каштановий, Оксамитовий2 КТП-115 09:30-17:00 ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" (кіоск) с. Баїв вул. Перемоги, Квітнева3 ПЛ-10 кВ Л-32-03 до ЛР-139 (КТП-226, 228, 229, 230, 395, 396, 416, 436, 438, 713, 241, 347, 559, 242, 710) 10:00 – 17:00 с. Чаруків:ФОП Перванчук М.П., ФОП Федорчук С.Л., ПрАТ "МТС", ТзОВ "УКРТАУЕР", ФГ Мартинюка А.Ф. "Досвіток" , Відділ освіти Луцької рай адміністрації - Школа, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ" "НАФТОПРОДУКТИ" (АЗС), ДТГО "Львівська залізниця" , УДППЗ"Укрпошта" , ФОП Мудрик П.С., ФОП Рибачук Т.Я., сільська рада с. Чаруків (дитсадок, ФАП, артсвердловина №1), ТзОВ"ТУРІЯ-АГРО".с. Лаврів: Полонківське СТ (магазин №3), СТ "Коршів", СТ "Лаврів", Лаврівська сільська рада (артсвердловина бригада №3).с. Коршів вул. Л.Українки, 1-10с. Лаврів вул. Ранкова, Світла, Гайова, Першотравнева, 30-46, Львівська, Залізнична,.с. Чаруків вул. Шкільна, Молодіжна , Поштова , Вокзальна (станція Несвіч).1. 9:00 – 17:00м.Любомль вул. Прикордонників. Цегельна. Гагаріна.Індустріальна2. пл-0.4 ктп-3179:00 – 17:00с.Масловець3. 9:00 – 17:00с.Самійличі1. 10:00 - 17:00с. Лобна вул. Павлова1. 10:00-17:00с. Гута ЛісівськаФАП, школа, Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Єфімчук Віра Володимирівна кіоск, церква, ФОП Дерлюк В.Ф., ФОП Мартинюк О.М. кіоски, Приватне акціонерне товариство "Киїстар" БЗМС,с. ЛісовеКлуб, ФАП, церква, дім молитви, Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Дерлюк В.Ф. магазин,с. ПідгаттяНовочарторийське споживче товариство магазин, дім молитви, ФАП,с. ЛісовеФОП Дерлюк В.Ф. кіоск, школас. ВовчецькФОП Шавук В.П. магазин, церква, ФАП, Новочарторийське споживче товариство магазин, клуб, ТзОВ "УкрТАУЕР" БЗМС, школа, лісництво,с. Мала ВедмежкаНовочарторийське споживче товариство магазин, клуб, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, ФАП,с. КамянухаПриватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" БЗМС с. Гута Лісівськас. Лісовес. Підгаттяс. Лісовес. Вовчецькс. Мала Ведмежкас. Камянуха1. 9:00-17:00військомат вул.Кобзаря 63гуртожиток НЕМК вул.Нововолинська 24пошиття авточохлів вул.Нововолинська 28м-н Елтекс вул.Автобусна 8 М.Нововолинськ:вул.Нововлинська 24-28вул.Автобусна 8,10вул.Кобзаря 61,631 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-194 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-77 9:00-17:00 смт.Дубище магаини смт.Дубище вул.Селянська, Зелена7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,1151. 10:00-17:00 ПП Люклянчук, ПП Мрочко,Магазин Райспожив спілки,Школа,Будинок культури с Глухи вул Денисова, Річна,Зелена,2. 10:00-17:00 ФАП, пункт прийому молока,магазин с. Журавлине вул Перемоги.1. 10:00-16:40 Ружинська с/р – школа, клуб, котельняФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, СКЗ, ФОП Придворський П.О. - готель с.Городилець2 ПЛ-0,4 кВКТП-149 10:00-16:40 Пункт прийому молока с.Сушибаба3 ПЛ-0,4 кВКТП-27 10:00-12:00 ФГ «Волиньагрохолдинг» с.Бобли4 ПЛ-0,4 кВКТП-29 12:00-14:00 СКЗ с.Бобли5 ПЛ-0,4 кВКТП-265 14:00-16:00 ФГ «Волиньагрохолдинг» с.Бобли