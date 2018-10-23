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На усіх об'єктах «Луцькводоканалу» можуть відключити світло

На усіх об'єктах «Луцькводоканалу» можуть відключити світло
«Луцькводоканал» знову можуть відключити від електропостачання.

Про це повідомляє прес-центр ПрАТ «Волиньобленерго».

Нагадаємо, що з 1 січня великі промислові споживачі, зокрема КП «Луцькводоканал», можуть обирати собі постачальника електроенергії.

У зв’язку з тим, що «Луцькводоканал» не знайшов собі постачальника, поставку електричної енергії йому здійснював «постачальник останньої надії» – ДПЗД «Укрінтеренерго», на якого покладено ці обов’язки розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Традиційно «Луцькводоканал» не розрахувався і з ним. У зв’язку з цим постачальник ДПЗД «Укрінтеренерго» 28 лютого висунув вимогу відключення усіх об’єктів КП «Луцькводоканал» з 21 березня о 10:00.

Зауважимо, що восени 2018 року боргову проблему між КП «Луцькводоканал» та ПрАТ «Волиньобленерго» (як електропостачальником) вдалося залагодити відповідно до доручення голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка на розширеній нараді у заступника голови облдержадміністрації Сергія Кошарука з участю першого заступника міського голови Григорія Недопада. Тоді було досягнуто компромісного рішення, яке передбачало сплату комунальним підприємством частини заборгованості.




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Теги: «Луцькводоканал», електропостачання, відключення
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