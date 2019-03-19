Вночі у волинського пенсіонера «свиснули» чавунну огорожу
Сьогодні, 18:47
У пенсіонера на Волині вкрали огорожу.
Про це пише ВолодимирМедіа.
Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 18 березня надійшла заява від жителя міста, пенсіонера Олексія Павловича.
У нього вночі невідомі особи за місцем його проживання по вулиці Гагаріна вкрали чотири секції чавунної огорожі.
Суму збитків пенсіонер оцінив у 500 гривень.
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Про це пише ВолодимирМедіа.
Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 18 березня надійшла заява від жителя міста, пенсіонера Олексія Павловича.
У нього вночі невідомі особи за місцем його проживання по вулиці Гагаріна вкрали чотири секції чавунної огорожі.
Суму збитків пенсіонер оцінив у 500 гривень.
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Коментарі 2
"чугунна" на соловїній - чавунна. На фото зображена сталева огорожа. Мені вас шкода...
чавунна огорожа - 500 гривень ? буда для пса буде дорожчою
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