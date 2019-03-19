Вночі у волинського пенсіонера «свиснули» чавунну огорожу





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Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 18 березня надійшла заява від жителя міста, пенсіонера Олексія Павловича.



У нього вночі невідомі особи за місцем його проживання по вулиці Гагаріна вкрали чотири секції чавунної огорожі.



Суму збитків пенсіонер оцінив у 500 гривень.

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