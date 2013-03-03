вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Миколаївшині у власному авто знайшли застреленим голову селищної ради

На Миколаївшині у власному авто знайшли застреленим голову селищної ради
У Миколаївській області знайшли мертвим голову селищної ради у Березнегуватському районі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

"20 березня до поліції надійшло повідомленні про те, що в районі смт Березнегувате Миколаївської області на узбіччі дороги виявлено перевернутий автомобіль Chevrolet, у якому перебуває тіло водія з вогнепальним пораненням в область грудної клітини", - розповіли правоохоронці.

Як з’ясувалося, померлим виявився 55-річний голова селищної ради у Березнегуватському районі.

За даними правоохоронців, також в машині знайшли належну загиблому помпову рушницю.

Наразі на місці трагедії працює слідчо-оперативна група відділу поліції та експерти, встановлюються усі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, Миколаївщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На одному із волинських ринків разом з яблуками продавали наркотики. ФОТО
Сьогодні, 13:55
Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейському
Сьогодні, 13:45
На Миколаївшині у власному авто знайшли застреленим голову селищної ради
Сьогодні, 13:34
Волинь причепурять до Великодня
Сьогодні, 13:33
На усіх об'єктах «Луцькводоканалу» можуть відключити світло
Сьогодні, 13:25
Схожі новини
На Миколаївщині хлопці за 500 гривень спалили живцем пенсіонерку. ВІДЕО На Миколаївщині хлопці за 500 гривень спалили живцем пенсіонерку. ВІДЕО
03 березень, 2013, 13:31
У Києві жорстоко вбили атовця У Києві жорстоко вбили атовця
Сьогодні, 10:26
Жінку, яка зарізала немовля у Рівному, арештували Жінку, яка зарізала немовля у Рівному, арештували
19 березень, 22:21
«Витер кров із бити травою»: обвинувачений у вбивстві Каті Литкіної свідчив у суді. ФОТО «Витер кров із бити травою»: обвинувачений у вбивстві Каті Литкіної свідчив у суді. ФОТО
19 березень, 21:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На одному із волинських ринків разом з яблуками продавали наркотики. ФОТО
Сьогодні, 13:55
 0
Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейському
Сьогодні, 13:45
 0
На Миколаївшині у власному авто знайшли застреленим голову селищної ради
Сьогодні, 13:34
 0
Волинь причепурять до Великодня
Сьогодні, 13:33
 0
На усіх об'єктах «Луцькводоканалу» можуть відключити світло
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8