На Миколаївшині у власному авто знайшли застреленим голову селищної ради





Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.



"20 березня до поліції надійшло повідомленні про те, що в районі смт Березнегувате Миколаївської області на узбіччі дороги виявлено перевернутий автомобіль Chevrolet, у якому перебуває тіло водія з вогнепальним пораненням в область грудної клітини", - розповіли правоохоронці.



Як з’ясувалося, померлим виявився 55-річний голова селищної ради у Березнегуватському районі.



За даними правоохоронців, також в машині знайшли належну загиблому помпову рушницю.



Наразі на місці трагедії працює слідчо-оперативна група відділу поліції та експерти, встановлюються усі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаївській області знайшли мертвим голову селищної ради у Березнегуватському районі.Про це повідомили у відділі комунікації поліції області."20 березня до поліції надійшло повідомленні про те, що в районі смт Березнегувате Миколаївської області на узбіччі дороги виявлено перевернутий автомобіль Chevrolet, у якому перебуває тіло водія з вогнепальним пораненням в область грудної клітини", - розповіли правоохоронці.Як з’ясувалося, померлим виявився 55-річний голова селищної ради у Березнегуватському районі.За даними правоохоронців, також в машині знайшли належну загиблому помпову рушницю.Наразі на місці трагедії працює слідчо-оперативна група відділу поліції та експерти, встановлюються усі обставини події.

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