На Миколаївшині у власному авто знайшли застреленим голову селищної ради
Сьогодні, 13:34
У Миколаївській області знайшли мертвим голову селищної ради у Березнегуватському районі.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.
"20 березня до поліції надійшло повідомленні про те, що в районі смт Березнегувате Миколаївської області на узбіччі дороги виявлено перевернутий автомобіль Chevrolet, у якому перебуває тіло водія з вогнепальним пораненням в область грудної клітини", - розповіли правоохоронці.
Як з’ясувалося, померлим виявився 55-річний голова селищної ради у Березнегуватському районі.
За даними правоохоронців, також в машині знайшли належну загиблому помпову рушницю.
Наразі на місці трагедії працює слідчо-оперативна група відділу поліції та експерти, встановлюються усі обставини події.
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Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.
"20 березня до поліції надійшло повідомленні про те, що в районі смт Березнегувате Миколаївської області на узбіччі дороги виявлено перевернутий автомобіль Chevrolet, у якому перебуває тіло водія з вогнепальним пораненням в область грудної клітини", - розповіли правоохоронці.
Як з’ясувалося, померлим виявився 55-річний голова селищної ради у Березнегуватському районі.
За даними правоохоронців, також в машині знайшли належну загиблому помпову рушницю.
Наразі на місці трагедії працює слідчо-оперативна група відділу поліції та експерти, встановлюються усі обставини події.
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