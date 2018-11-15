На одному із волинських ринків разом з яблуками продавали наркотики. ФОТО





27-річний мешканець Нововолинська Вітя М. продавав овочі та фрукти в палатці та на місці організував наркобізнес, - пише



Як зазначив керівник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, отримавши інформацію про продаж наркотиків на центральному ринку та біля стадіону, був проведений ряд оперативно-розшукових заходів, здійснено контрольні закупки.



20-го березня перед затриманням наркоторговця місцевий мешканець, який вживає наркотичні речовини, купив у нього «дозу».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-го березня близько 12:00 у Нововолинську на ринку, що поруч зі стадіоном, затримали торговця наркотиками.27-річний мешканець Нововолинська Вітя М. продавав овочі та фрукти в палатці та на місці організував наркобізнес, - пише Буг Як зазначив керівник Нововолинського відділення поліції, отримавши інформацію про продаж наркотиків на центральному ринку та біля стадіону, був проведений ряд оперативно-розшукових заходів, здійснено контрольні закупки.20-го березня перед затриманням наркоторговця місцевий мешканець, який вживає наркотичні речовини, купив у нього «дозу».

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