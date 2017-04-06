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Яку допомогу виплатить уряд ветеранам війни цього року

Яку допомогу виплатить уряд ветеранам війни цього року
Ветерани Другої світової війни, інваліди війни та жертви нацистських переслідувань отримають разову грошову допомогу до 5 травня.

Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну, - пишуть Факти.

Суми виплат:

Інвалідам війни 1-ї групи – 3 тис. 850 грн;

Інвалідам 2-ї групи – 3,4 тис. грн;

Інвалідам 3-ї групи – 2 тис. 950 грн;

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності – 1 тис. 295 грн;

Жертвам нацистських переслідувань – 840 грн;

В’язням концтаборів – 530 грн;

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 тис. 850 грн.

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Теги: виплати, ветерани
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