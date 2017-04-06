Яку допомогу виплатить уряд ветеранам війни цього року





Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну, - пишуть



Суми виплат:



Інвалідам війни 1-ї групи – 3 тис. 850 грн;



Інвалідам 2-ї групи – 3,4 тис. грн;



Інвалідам 3-ї групи – 2 тис. 950 грн;



Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності – 1 тис. 295 грн;



Жертвам нацистських переслідувань – 840 грн;



В’язням концтаборів – 530 грн;



Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 тис. 850 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ветерани Другої світової війни, інваліди війни та жертви нацистських переслідувань отримають разову грошову допомогу до 5 травня.Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну, - пишуть Факти Суми виплат:Інвалідам війни 1-ї групи – 3 тис. 850 грн;Інвалідам 2-ї групи – 3,4 тис. грн;Інвалідам 3-ї групи – 2 тис. 950 грн;Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності – 1 тис. 295 грн;Жертвам нацистських переслідувань – 840 грн;В’язням концтаборів – 530 грн;Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 тис. 850 грн.

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