Яку допомогу виплатить уряд ветеранам війни цього року
Сьогодні, 18:03
Ветерани Другої світової війни, інваліди війни та жертви нацистських переслідувань отримають разову грошову допомогу до 5 травня.
Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну, - пишуть Факти.
Суми виплат:
Інвалідам війни 1-ї групи – 3 тис. 850 грн;
Інвалідам 2-ї групи – 3,4 тис. грн;
Інвалідам 3-ї групи – 2 тис. 950 грн;
Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності – 1 тис. 295 грн;
Жертвам нацистських переслідувань – 840 грн;
В’язням концтаборів – 530 грн;
Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 тис. 850 грн.
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Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну, - пишуть Факти.
Суми виплат:
Інвалідам війни 1-ї групи – 3 тис. 850 грн;
Інвалідам 2-ї групи – 3,4 тис. грн;
Інвалідам 3-ї групи – 2 тис. 950 грн;
Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності – 1 тис. 295 грн;
Жертвам нацистських переслідувань – 840 грн;
В’язням концтаборів – 530 грн;
Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 тис. 850 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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