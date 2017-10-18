У Луцьку влаштують «Сонячну премію»





21 березня у четвер о 14.00 в Палаці учнівської молоді традиційно вже вшосте проведуть акцію "Багато кольорових шкарпеток", - пише



Перед церемонією о 13.30 у фойє перед актовим залом продаватимуть кольорові шкарпетки задля підтримки дітей із синдромом Дауна. Там же пройде фотовиставка, героями знімків якої є сонячні діти та молодь.



21-й день третього місяця обраний, щоб наголосити суспільству, що синдром Дауна – не хвороба, а генетична аномалія, пов'язана з наявністю в клітинах людини додаткової третьої хромосоми у 21-ій парі. Саме її символізує кольорова шкарпетка, яку використовують у міжнародній акції, щоб пояснити, як це − відрізнятися від інших. Одягнувши її 21 березня, можна привернути увагу оточення і розповісти про проблему.



Народження дитини з цим синдромом не залежить від способу життя батьків, стану їх здоров'я, шкідливих звичок, харчування, статку, освіти, релігійних переконань, національності. Приблизно кожне 700-те немовля в світі має синдром Дауна. Кожного року в Україні народжується близько 450 таких дітей (80% з них у молодих батьків).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 березня - Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Цього дня громадська організація батьків дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку запрошує на церемонію вручення відзнаки "Сонячна премія" всіх, хто не залишається осторонь життя та проблем "сонячних дітей".21 березня у четвер о 14.00 в Палаці учнівської молоді традиційно вже вшосте проведуть акцію "Багато кольорових шкарпеток", - пише Волинь-нова Перед церемонією о 13.30 у фойє перед актовим залом продаватимуть кольорові шкарпетки задля підтримки дітей із синдромом Дауна. Там же пройде фотовиставка, героями знімків якої є сонячні діти та молодь.21-й день третього місяця обраний, щоб наголосити суспільству, що синдром Дауна – не хвороба, а генетична аномалія, пов'язана з наявністю в клітинах людини додаткової третьої хромосоми у 21-ій парі. Саме її символізує кольорова шкарпетка, яку використовують у міжнародній акції, щоб пояснити, як це − відрізнятися від інших. Одягнувши її 21 березня, можна привернути увагу оточення і розповісти про проблему.Народження дитини з цим синдромом не залежить від способу життя батьків, стану їх здоров'я, шкідливих звичок, харчування, статку, освіти, релігійних переконань, національності. Приблизно кожне 700-те немовля в світі має синдром Дауна. Кожного року в Україні народжується близько 450 таких дітей (80% з них у молодих батьків).

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