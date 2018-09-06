Польща дасть кредит на капремонт дороги Устилуг – Луцьк – Рівне

У Варшаві провели двосторонні українсько-польські переговори щодо надання кредиту Україні для фінансування проектів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури тПро це йдеться на сторінці голови Волинської ОДАЦі переговори пройшли 18-19 березня в рамках реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща, що підписаний у вересні 2015 року. У складі урядової делегації з України були й представники Служби автомобільних доріг у Волинській області. Зокрема, очільник установиТаким чином, в Посольстві України у Республіці Польща відбулось офіційне підписання угоди. За словами Анатолія Посполітака, вона передбачає виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці від 0 до 13 кілометрів.— Підрядним підприємством по результатах тендеру визначено компанію DROG-BUD Sp. z o.o. (Польща). Очікуємо, що найближчим часом ці додаткові угоди будуть у встановленому порядку погоджені українською та польською сторонами, після чого на відрізку автошляху Н-22, що є під’їздом до КПП «Устилуг», розпочнуться ремонтні роботи. Вже наступного тижня ми чекаємо в області представників польської компанії, яка здійснюватиме роботи, та проектантів. Сума кредиту для Волинської області становить 4,8 мільйони євро, – повідомив керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області.Варто відзначити, що така співпраця в області вперше. ЇЇ особливість – так звана «пов`язана допомога». Вона передбачає, що не менше 60% обсягів робіт має виконати польська сторона. Друга особливість – тендер за процедурою «Проектуй і будуй». Таким чином, була визначена вартість, а будівельна організація, що виграла тендер, сама робить проектну документацію.Окрім того, такі ж кредити, однак на різні суми, отримає Закарпатська область від Угорщини та Львівська область від Польщі. Заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось відзначив, що кредит можна було отримати й протягом 2015-2017 років. Однак, лише зараз, за ініціативи та підтримки голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка вдалося дійти згоди.— Було проблемне питання – відшкодування ПДВ, яке не вирішувалося української стороною. Тож ми спільно зі Службою автомобільних доріг писали листи Прем`єр-міністру України, у Міністерство фінансів і лише тоді справа почала рухатися, – зазначив Валентин Іванович.Тож після виготовлення проекту та проходження експертизи дорогу почнуть будувати. Якщо усе відбуватиметься за планом – ділянку здадуть в експлуатацію вже цього року.