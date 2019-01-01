вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Львові від кору помер нещеплений 2-річний хлопчик

У Львові від кору помер нещеплений 2-річний хлопчик
У Львові хлопчик віком 2 роки 11 місяців з Мостиського району заразився кором та помер від ускладнень.

Відомо, що дитина не мала щеплення, інформує заступник директора обласного Лабораторного центру МОЗ Олег Когут, пише 24 канал з посиланням на Zaxid.net.

Дитина заразилася кором від своєї матері. Підчепив хворобу і старший брат хлопчика.

Але у нього вона проходила легше – дитину виписали вже з лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кір, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На ток-шоу «Протилежний Погляд» говоритимуть про луцькі маршрутки. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Юних лучан кличуть на мегакруту дискотеку у «FigliMigli»*
Сьогодні, 19:43
У Львові від кору помер нещеплений 2-річний хлопчик
Сьогодні, 19:29
У луцькому зоопарку відремонтують вольєри
Сьогодні, 19:14
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 21 березня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
На Рівненщині від кору померла 9-річна дитина На Рівненщині від кору померла 9-річна дитина
18 березень, 11:35
На Хмельниччині від кору померло немовля На Хмельниччині від кору померло немовля
05 березень, 11:39
В Україні не зафіксовано жодного смертельного випадку від вакцини, – Супрун В Україні не зафіксовано жодного смертельного випадку від вакцини, – Супрун
24 лютий, 07:47
У Києві від ускладнень кору померла жінка У Києві від ускладнень кору померла жінка
18 лютий, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На ток-шоу «Протилежний Погляд» говоритимуть про луцькі маршрутки. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
 0
Юних лучан кличуть на мегакруту дискотеку у «FigliMigli»*
Сьогодні, 19:43
 0
У Львові від кору помер нещеплений 2-річний хлопчик
Сьогодні, 19:29
 0
У луцькому зоопарку відремонтують вольєри
Сьогодні, 19:14
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 21 березня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8