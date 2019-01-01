У Львові від кору помер нещеплений 2-річний хлопчик
Сьогодні, 19:29
У Львові хлопчик віком 2 роки 11 місяців з Мостиського району заразився кором та помер від ускладнень.
Відомо, що дитина не мала щеплення, інформує заступник директора обласного Лабораторного центру МОЗ Олег Когут, пише 24 канал з посиланням на Zaxid.net.
Дитина заразилася кором від своєї матері. Підчепив хворобу і старший брат хлопчика.
Але у нього вона проходила легше – дитину виписали вже з лікарні.
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Відомо, що дитина не мала щеплення, інформує заступник директора обласного Лабораторного центру МОЗ Олег Когут, пише 24 канал з посиланням на Zaxid.net.
Дитина заразилася кором від своєї матері. Підчепив хворобу і старший брат хлопчика.
Але у нього вона проходила легше – дитину виписали вже з лікарні.
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