У Львові від кору помер нещеплений 2-річний хлопчик





Відомо, що дитина не мала щеплення, інформує заступник директора обласного Лабораторного центру МОЗ Олег Когут, пише



Дитина заразилася кором від своєї матері. Підчепив хворобу і старший брат хлопчика.



Але у нього вона проходила легше – дитину виписали вже з лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові хлопчик віком 2 роки 11 місяців з Мостиського району заразився кором та помер від ускладнень.Відомо, що дитина не мала щеплення, інформує заступник директора обласного Лабораторного центру МОЗ Олег Когут, пише 24 канал з посиланням на Zaxid.net.Дитина заразилася кором від своєї матері. Підчепив хворобу і старший брат хлопчика.Але у нього вона проходила легше – дитину виписали вже з лікарні.

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