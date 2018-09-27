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В Україні випробували турецькі ударні безпілотники

В Україні випробували турецькі ударні безпілотники
Президент Петро Порошенко заявив, що в Україні успішно пройшли випробування ударних турецьких безпілотників "Bayraktar".

Про це він повідомив у Facebook, передає Українська правда.

За його словами, турецькі безпілотники поставлені на озброєння української армії.

"Вітаю ЗСУ та наших партнерів з Туреччини, а також усіх українців – у нас сьогодні з’явилась абсолютно нова сучасна зброя", - заявив він.



6 березня президент Петро Порошенко повідомив, що Україна отримала турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2.

"Укрспецекспорт" та турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для української армії ударних турецьких дронів Bayraktar TB2.

За словами Порошенка, ці новітні ударні безпілотники оперативно-тактичного рівня можуть бути доозброєні сучасним високоточним ракетним озброєнням для знищення бронетехніки, інженерних та фортифікаційних споруд, а також морських цілей.

У Туреччині з 27 лютого по 8 березня проходять унікальні за своїм масштабом морські навчання Mavi Vatan-2019 ("Блакитна батьківщина"), в яких беруть участь 103 кораблі. В них беруть участь і турецькі безпілотні літальні апарати Bayraktar.

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Теги: зброя, Туреччина, Україна, безпілотники
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