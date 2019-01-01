Юних лучан кличуть на мегакруту дискотеку у «FigliMigli»*
Сьогодні, 19:43
Діти = драйв! ДРЦ FigliMigli готує для найменших відвідувачів мегакруту вечірку на території віртуальної зони «Світ майбутнього».
Дискотека відбудеться 22 березня о 17:00 у ДРЦ FigliMigli, що на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity! Вхід лише для дітей! Ціна: 50 гривень.
Квитки можна придбати у ДРЦ FigliMigli. Кількість місць обмежена!
На вечірці Вас чекає:
- велике паперове та метафан шоу;
- дитяча дискотека від драйвового діджея;
- розваги віртуальної зони "Світ майбутнього";
- конкурси та подарунки для всіх.
Це будуть дві найдрайвовіші години у житті Вашої дитини з FigliMigli!
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Дискотека відбудеться 22 березня о 17:00 у ДРЦ FigliMigli, що на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity! Вхід лише для дітей! Ціна: 50 гривень.
Квитки можна придбати у ДРЦ FigliMigli. Кількість місць обмежена!
На вечірці Вас чекає:
- велике паперове та метафан шоу;
- дитяча дискотека від драйвового діджея;
- розваги віртуальної зони "Світ майбутнього";
- конкурси та подарунки для всіх.
Це будуть дві найдрайвовіші години у житті Вашої дитини з FigliMigli!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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