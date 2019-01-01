Юних лучан кличуть на мегакруту дискотеку у «FigliMigli»*

Діти = драйв! ДРЦ FigliMigli готує для найменших відвідувачів мегакруту вечірку на території віртуальної зони «Світ майбутнього».Дискотека відбудеться 22 березня о 17:00 у ДРЦ FigliMigli, що на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity! Вхід лише для дітей! Ціна: 50 гривень.Квитки можна придбати у ДРЦ FigliMigli. Кількість місць обмежена!На вечірці Вас чекає:- велике паперове та метафан шоу;- дитяча дискотека від драйвового діджея;- розваги віртуальної зони "Світ майбутнього";- конкурси та подарунки для всіх.Це будуть дві найдрайвовіші години у житті Вашої дитини з FigliMigli!