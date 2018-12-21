У кінотеатрі «PremierCity» – 7 прем’єрних кінострічок*





Фільм «Давай танцюй!», 12+

Його сім'я - його мотивація. Головний герой - молодий хлопець Микита - відправляється в столицю для участі в танцювальному турнірі, щоб врятувати свого брата від інвалідності. Він повинен завоювати перемогу і зібрати необхідні кошти на операцію.

Квитки:



Фільм «В обіймах брехні», 16+

Самотня дівчина, яка нещодавно переїхала на Манхеттен, випадково зустрічається із загадковою вдовою. Між ними зав'язується дружба, і незвичайна знайома оточує юну подругу увагою і турботою. Але незабаром одна з них зрозуміє, що опинилася в обіймах брехні...

Квитки:



Фільм «Ласкаво просимо до Акапулько», 16+

Метт Бут - колись вельми успішний дизайнер відеоігор, який зараз терпить невеликий занепад кар'єри. Але у нього є шанс врятувати свою справу на конкурсі в Нью-Йорку, де повинен перемогти його кращий проект. Прибувши в цей мегаполіс, Метт зустрів давнього друга. Звичайно ж, вони трохи випили. На наступний ранок Метт опинився в мексиканському місті Акапулько. Як? Він поняття не має. Але відразу ж в аеропорту його зустріли якісь хлопці і почали питати про якийсь пакет. Там же він зустрів таємничу дівчину. З цього моменту в житті Метта почалося справжнє пекло - за ним женуться злочинці з усього міста, щоб забрати цінний пакет. Доля США, а то і всього світу в цих не зовсім мужніх руках і в руках небезпечної і чарівної жінки Адріани.

Квитки:



Мультфільм «Диво-парк», 0+

Одного разу фантазерка Джун виявляє, що придуманий нею чудовий Парк розваг реальний! Але його існування під загрозою, і Джун потрібен план порятунку її Мрії. Допоможуть дівчинці її нові друзі - чарівні звірі Парку.

Квитки:



Фільм «Тім Талер, або Проданий сміх», 0+

Хлопчик на ім'я Тім Талер найбільше на світі любив сміятися, і сміх у нього був страшенно заразливим. Одного разу на скачках Тім знайомиться з дивним паном, який пропонує хлопчикові цікаву угоду: Тім продає йому свій сміх і тепер буде вигравати будь-які парі...

Квитки:



Фільм «Час відплати», 16+

Впроваджена в злочинну банду Лос-Анджелеса тендітна Ерін мимоволі закохується в свого напарника. Однак її життя змінюється назавжди, коли ретельно підготовлена спецоперація несподівано йде не за планом. Через кілька років минуле знову наздожене дівчину, але вже сильну і безжальну. Гряде час відплати...

Квитки:



Фільм «Дамбо», 0+ (ДОПРЕМ’ЄРНИЙ ПОКАЗ 27 БЕРЕЗНЯ)

Цирковий імпресаріо Марк Медічі призначає колишню зірку цирку Холта Ферріера і його дітей Міллі і Джо опікунами новонародженого слоненяти, чиї неймовірно великі вуха відразу стають предметом для постійних жартів і глузувань колег Холта по цеху. Раптово дізнавшись, що Дамбо вміє літати, власник цирку вирішує нажитися на незвичайні здібності слоненяти. До справи підключається енергійний підприємець В. А. Вендевер, який вирішує зробити з малюка Дамбо головну зірку свого нового грандіозного розважального підприємства «Казкова країна».

Квитки:



Чекаємо у PremierCity – найкращому кінотеатрі міста Луцьк!



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