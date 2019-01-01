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Просять розчистити захаращену територію у спальному районі Луцька. ФОТО

Просять розчистити захаращену територію у спальному районі Луцька. ФОТО
У Луцьку просять привести до належного вигляду занедбану ділянку на розі вулиць Клима Савура та Задворецької.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Євгеній Мікоян.

Так, лучанин пише, що на перетині вулиць Клима Савура та Задворецької (зі сторони Київського майдану) знаходиться вкрай занедбана територія:

- сухі, страшні кущі та дерева;
- купа різного сміття;
- зруйнована будівля.

"Прошу відповідні комунальні служби розібратись з даною проблемою та провести дії по усуненню проблеми. В разі, якщо ця територія приватна - провести роботу з її власником стосовну її стану, що не відповідає санітарним нормам", - йдеться у повідомленні.

Просять розчистити захаращену територію у спальному районі Луцька. ФОТО
Просять розчистити захаращену територію у спальному районі Луцька. ФОТО
Просять розчистити захаращену територію у спальному районі Луцька. ФОТО
Просять розчистити захаращену територію у спальному районі Луцька. ФОТО
Просять розчистити захаращену територію у спальному районі Луцька. ФОТО
Просять розчистити захаращену територію у спальному районі Луцька. ФОТО

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Теги: благоустрій
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