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Столицю Казахстану перейменували

Столицю Казахстану перейменували
Парламент Казахстану проголосував за перейменування столиці на Нурсултан.

Пропозицію про зміну назви Астани на честь Нурсултана Назарбаєва вніс Касим-Жомарт Токаєв, який виконуватиме обов'язки президента Казахстану до 2020 року. Закон про перейменування вступить в силу після того, як він його підпише, - інформує ВВС.

Сам Назарбаєв вчора, 19 березня, оголосив про те, що відмовляється від повноважень глави держави. Він був президентом країни майже 30 років.

При цьому Назарбаєв залишиться головою Ради безпеки країни та й надалі очолюватиме найбільшу партію "Нур Отан".

Згідно з конституцією Казахстану, в разі відставки президента, його функції переходять до спікера сенату парламенту - тобто до Касима-Жомарта Токаєва.

Під час інавгурації у середу Токаєв урочисто поклявся дотримуватися конституції і законів республіки, а також гарантувати права і свободи громадян.

Згодом він заявив, що "необхідно увіковічити ім'я нашого великого сучасника - першого президента республіки Казахстан Нурсултана Назарбаєва наступним чином: наша столиця має носити ім'я нашого президента і носити ім'я Нурсултан".

Токаєв додав, що іменем екс-президента також варто назвати центральні вулиці всіх обласних центрів Казахстану.

Також, сказав він, думка Назарбаєва матиме пріоритетне значення під час ухвалення стратегічних для країни рішень.

"Він лишається єдиним і пожиттєвим у нашій країні Єлбаси, батьком нації", - сказав Токаєв.

П'ята назва за 60 років
Сьогоднішнє перейменування Астани - не перше в історії міста. Ось історія того, як змінювалася його назва:

до 1961 року - Акмолінськ
з 1961 по 1992 - Цілиноград
з 1992 по 1997 - Акмола
з 1998 - 2019 - Астана
З 2019 - Нурсултан

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Теги: Казахстан, перейменування
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