Скільки коштує оренда житла на Волині







Прогнозовано, що найдорожче за оренду однокімнатки доведеться викласти у Києві – в середньому 6 636 гривень.



За даними Держстату, середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири у грудні 2018 року становила 3 352 гривні. Тобто у столиці за цю суму можна було орендувати лише половину однокімнатки.



Вслід за Києвом, лідерами за високими цінами на орендоване житло стали Одеса та Львів. 1-кімнатне помешкання тут можна винайняти в середньому за 5,5 та 4,5 тисячі гривень відповідно.



Натомість найдешевше однокімнатну квартиру в Україні можна орендувати на Луганщині та Прикарпатті. Тут середня ціна оренди однокімнатки навіть не дотягує до 2 тисяч гривень за місяць. Зрештою, порівняйте самі.



Вартість оренди 1-кімнатної квартири у містах України (2018):



Київ – 6 636 гривень;

Одеська область – 5 457 гривень;

Львівська – 4 488 гривень;

Закарпатська – 3 641 гривня;

Харківська – 3 447 гривень;

Чернівецька – 3 372 гривні;

Рівненська – 3 357 гривень;

Вінницька – 3 338 гривень;

Хмельницька – 3 005 гривень;

Київська – 2 906 гривень;

Черкаська – 2 830 гривень;

Житомирська – 2 810 гривень;

Полтавська – 2 703 гривні;

Волинська – 2 560 гривень;

Кіровоградська – 2 528 гривень;

Тернопільська – 2 469 гривень;

Дніпропетровська – 2 452 гривні;

Миколаївська – 2 281 гривня;

Запорізька – 2 225 гривень;

Донецька – 2 145 гривень;

Херсонська – 2136 гривень;

Чернігівська – 2 096 гривень;

Сумська – 2 022 гривні;

Івано-Франківська – 1 960 гривень;

Луганська – 1 783 гривні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У скільки в середньому обходиться оренда однокімнатної квартири у містах України. Де зйомне житло обходиться найдорожче, а де найдешевше.

Нерухомість 24 порівняла ціни на оренду 1-кімнатного помешкання у регіонах України.Прогнозовано, що найдорожче за оренду однокімнатки доведеться викласти у Києві – в середньому 6 636 гривень.За даними Держстату, середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири у грудні 2018 року становила 3 352 гривні. Тобто у столиці за цю суму можна було орендувати лише половину однокімнатки.Вслід за Києвом, лідерами за високими цінами на орендоване житло стали Одеса та Львів. 1-кімнатне помешкання тут можна винайняти в середньому за 5,5 та 4,5 тисячі гривень відповідно.Натомість найдешевше однокімнатну квартиру в Україні можна орендувати на Луганщині та Прикарпатті. Тут середня ціна оренди однокімнатки навіть не дотягує до 2 тисяч гривень за місяць. Зрештою, порівняйте самі.Вартість оренди 1-кімнатної квартири у містах України (2018):Київ – 6 636 гривень;Одеська область – 5 457 гривень;Львівська – 4 488 гривень;Закарпатська – 3 641 гривня;Харківська – 3 447 гривень;Чернівецька – 3 372 гривні;Рівненська – 3 357 гривень;Вінницька – 3 338 гривень;Хмельницька – 3 005 гривень;Київська – 2 906 гривень;Черкаська – 2 830 гривень;Житомирська – 2 810 гривень;Полтавська – 2 703 гривні;Волинська – 2 560 гривень;Кіровоградська – 2 528 гривень;Тернопільська – 2 469 гривень;Дніпропетровська – 2 452 гривні;Миколаївська – 2 281 гривня;Запорізька – 2 225 гривень;Донецька – 2 145 гривень;Херсонська – 2136 гривень;Чернігівська – 2 096 гривень;Сумська – 2 022 гривні;Івано-Франківська – 1 960 гривень;Луганська – 1 783 гривні.

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