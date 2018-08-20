Скільки коштує оренда житла на Волині
Сьогодні, 16:57
У скільки в середньому обходиться оренда однокімнатної квартири у містах України. Де зйомне житло обходиться найдорожче, а де найдешевше.
Нерухомість 24 порівняла ціни на оренду 1-кімнатного помешкання у регіонах України.
Прогнозовано, що найдорожче за оренду однокімнатки доведеться викласти у Києві – в середньому 6 636 гривень.
За даними Держстату, середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири у грудні 2018 року становила 3 352 гривні. Тобто у столиці за цю суму можна було орендувати лише половину однокімнатки.
Вслід за Києвом, лідерами за високими цінами на орендоване житло стали Одеса та Львів. 1-кімнатне помешкання тут можна винайняти в середньому за 5,5 та 4,5 тисячі гривень відповідно.
Натомість найдешевше однокімнатну квартиру в Україні можна орендувати на Луганщині та Прикарпатті. Тут середня ціна оренди однокімнатки навіть не дотягує до 2 тисяч гривень за місяць. Зрештою, порівняйте самі.
Вартість оренди 1-кімнатної квартири у містах України (2018):
Київ – 6 636 гривень;
Одеська область – 5 457 гривень;
Львівська – 4 488 гривень;
Закарпатська – 3 641 гривня;
Харківська – 3 447 гривень;
Чернівецька – 3 372 гривні;
Рівненська – 3 357 гривень;
Вінницька – 3 338 гривень;
Хмельницька – 3 005 гривень;
Київська – 2 906 гривень;
Черкаська – 2 830 гривень;
Житомирська – 2 810 гривень;
Полтавська – 2 703 гривні;
Волинська – 2 560 гривень;
Кіровоградська – 2 528 гривень;
Тернопільська – 2 469 гривень;
Дніпропетровська – 2 452 гривні;
Миколаївська – 2 281 гривня;
Запорізька – 2 225 гривень;
Донецька – 2 145 гривень;
Херсонська – 2136 гривень;
Чернігівська – 2 096 гривень;
Сумська – 2 022 гривні;
Івано-Франківська – 1 960 гривень;
Луганська – 1 783 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нерухомість 24 порівняла ціни на оренду 1-кімнатного помешкання у регіонах України.
Прогнозовано, що найдорожче за оренду однокімнатки доведеться викласти у Києві – в середньому 6 636 гривень.
За даними Держстату, середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири у грудні 2018 року становила 3 352 гривні. Тобто у столиці за цю суму можна було орендувати лише половину однокімнатки.
Вслід за Києвом, лідерами за високими цінами на орендоване житло стали Одеса та Львів. 1-кімнатне помешкання тут можна винайняти в середньому за 5,5 та 4,5 тисячі гривень відповідно.
Натомість найдешевше однокімнатну квартиру в Україні можна орендувати на Луганщині та Прикарпатті. Тут середня ціна оренди однокімнатки навіть не дотягує до 2 тисяч гривень за місяць. Зрештою, порівняйте самі.
Вартість оренди 1-кімнатної квартири у містах України (2018):
Київ – 6 636 гривень;
Одеська область – 5 457 гривень;
Львівська – 4 488 гривень;
Закарпатська – 3 641 гривня;
Харківська – 3 447 гривень;
Чернівецька – 3 372 гривні;
Рівненська – 3 357 гривень;
Вінницька – 3 338 гривень;
Хмельницька – 3 005 гривень;
Київська – 2 906 гривень;
Черкаська – 2 830 гривень;
Житомирська – 2 810 гривень;
Полтавська – 2 703 гривні;
Волинська – 2 560 гривень;
Кіровоградська – 2 528 гривень;
Тернопільська – 2 469 гривень;
Дніпропетровська – 2 452 гривні;
Миколаївська – 2 281 гривня;
Запорізька – 2 225 гривень;
Донецька – 2 145 гривень;
Херсонська – 2136 гривень;
Чернігівська – 2 096 гривень;
Сумська – 2 022 гривні;
Івано-Франківська – 1 960 гривень;
Луганська – 1 783 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де у Луцьку ремонтують двори і тротуари
Сьогодні, 17:06
Скільки коштує оренда житла на Волині
Сьогодні, 16:57
Столицю Казахстану перейменували
Сьогодні, 16:36
В Україні випробували турецькі ударні безпілотники
Сьогодні, 15:56