Місце затишку: у «Західному Олімпі» під Луцьком пропонують купити просторі квартири з ремонтом та меблями. ФОТО*





Два нові чотириповерхові будинки першої черги будівництва вже приймають



У житловому комплексі «Західний Олімп» уже сповна вирує життя: мешканці роблять ремонти, облаштовують свій побут і навіть створюють ОСББ. Подбав забудовник і про тих, хто не має часу обирати підлогу чи плитку, тижнями чекати доставку оздоблювальних матеріалів, порівнювати ціни на техніку та шукати якісні меблі. У одному з будинків ЖК «Західний Олімп» можна придбати вже готові до заселення квартири на другому та третьому поверхах будинку з ремонтом чи навіть повністю вмебльовані та з усією необхідною технікою.



Забудовник не економив на матеріалах, використовуючи лише перевірену та якісну продукцію. Плитка в оселях від надійних українських та іспанських виробників, ламінат – із Німеччини, фарба для внутрішніх робіт – із України. Інтер’єр в оселях виконаний в завжди актуальному стилі мінімалізм – стриманому та вишуканому водночас.



Кухня у квартирі «під ключ» укомплектована найновішою технікою: посудомийною машиною, двокамерним холодильником, витяжкою, духовою шафою, варильною поверхнею. Також тут є сучасний стіл зі стільцями, котрі виготовлені на замовлення і досконало вписуються в інтер’єр.



У спальні встановили двоспальне ліжко з комфортним матрацом. У подарунок щасливий власник помешкання отримає приємний подарунок – комплект постілі.



Із вікон у ЖК «Західний Олімп» відкриваються чудові позаміські краєвиди, що додає особливої атмосфери в оселях.



Ванна кімната обладнана умивальником, туалетом, чималою ванною, а також пральною машиною і дзеркалом.



У коридорі встановили велику шафу-купе та комод з якісного профілю та фурнітурою Linken System, котрі також зробили на замовлення у перевірених майстрів.



На вікнах у квартирах – тканинні ролети, що захищають оселю від прямих сонячних променів та створюють атмосферу затишку.



Однокімнатна квартира з ремонтом на 39 «квадратів» обійдеться у 25 тисяч доларів, однокімнатна «під ключ» площею у 39 квадратних метрів – 30 500 доларів. Тим, хто придбає затишну оселю на третьому поверсі, пропонують бонус – балкон.



У ЖК «Західний Олімп» фахівці з багаторічним досвідом можуть втілити усі побажання власника квартири, наприклад, виконати авторський ремонт чи додатково встановити у відремонтованому помешканні меблі та побутову техніку.



До слова, неподалік від житлового комплексу знаходиться дитячий садок, до школи у Боголюбах ходить шкільний автобус, лікарня розташована у районі півторакілометрової зони. Доїхати до центру Луцька можна за 15 хвилин на маршрутках №31, які їздять кожні 7-10 хвилин, або ж за 5 хвилин на власному автомобілі. Окрім того, всього за 1 кілометр від будинків розміщена база відпочинку «Боголюби».



Охочих ознайомитися із комфортним житлом запрошують завітати до офісу, що знаходиться у селі Тарасове на вулиці Лесі Українки, 2. Також більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону: 068-228-88-22.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ЖК «Західний Олімп» , що у селі Тарасове під Луцьком, пропонують придбати комфортабельні квартири «під ключ» та з якісним ремонтом.Два нові чотириповерхові будинки першої черги будівництва вже приймають щасливих власників у зручних теплих квартирах . Територія комплексу обгороджена парканом, має шлагбаум та камери спостереження, а з настанням сутінок автоматична система вмикає ліхтарі і світло у під’їзді. Будинки підключенні до центральної системи водопостачання та водовідведення, забезпечені електрикою та газифіковані. Також невдовзі територію навколо ЖК «Західний Олімп» планують озеленити, аби мешканці почували себе максимально комфортно.У житловому комплексі «Західний Олімп» уже сповна вирує життя: мешканці роблять ремонти, облаштовують свій побут і навіть створюють ОСББ. Подбав забудовник і про тих, хто не має часу обирати підлогу чи плитку, тижнями чекати доставку оздоблювальних матеріалів, порівнювати ціни на техніку та шукати якісні меблі. У одному з будинків ЖК «Західний Олімп» можна придбати вже готові до заселення квартири на другому та третьому поверхах будинку з ремонтом чи навіть повністю вмебльовані та з усією необхідною технікою.Забудовник не економив на матеріалах, використовуючи лише перевірену та якісну продукцію. Плитка в оселях від надійних українських та іспанських виробників, ламінат – із Німеччини, фарба для внутрішніх робіт – із України. Інтер’єр в оселях виконаний в завжди актуальному стилі мінімалізм – стриманому та вишуканому водночас.Кухня у квартирі «під ключ» укомплектована найновішою технікою: посудомийною машиною, двокамерним холодильником, витяжкою, духовою шафою, варильною поверхнею. Також тут є сучасний стіл зі стільцями, котрі виготовлені на замовлення і досконало вписуються в інтер’єр.У спальні встановили двоспальне ліжко з комфортним матрацом. У подарунок щасливий власник помешкання отримає приємний подарунок – комплект постілі.Із вікон у ЖК «Західний Олімп» відкриваються чудові позаміські краєвиди, що додає особливої атмосфери в оселях.Ванна кімната обладнана умивальником, туалетом, чималою ванною, а також пральною машиною і дзеркалом.У коридорі встановили велику шафу-купе та комод з якісного профілю та фурнітурою Linken System, котрі також зробили на замовлення у перевірених майстрів.На вікнах у квартирах – тканинні ролети, що захищають оселю від прямих сонячних променів та створюють атмосферу затишку.Однокімнатна квартира з ремонтом на 39 «квадратів» обійдеться у 25 тисяч доларів, однокімнатна «під ключ» площею у 39 квадратних метрів – 30 500 доларів. Тим, хто придбає затишну оселю на третьому поверсі, пропонують бонус – балкон.У ЖК «Західний Олімп» фахівці з багаторічним досвідом можуть втілити усі побажання власника квартири, наприклад, виконати авторський ремонт чи додатково встановити у відремонтованому помешканні меблі та побутову техніку.До слова, неподалік від житлового комплексу знаходиться дитячий садок, до школи у Боголюбах ходить шкільний автобус, лікарня розташована у районі півторакілометрової зони. Доїхати до центру Луцька можна за 15 хвилин на маршрутках №31, які їздять кожні 7-10 хвилин, або ж за 5 хвилин на власному автомобілі. Окрім того, всього за 1 кілометр від будинків розміщена база відпочинку «Боголюби».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію