Місце затишку: у «Західному Олімпі» під Луцьком пропонують купити просторі квартири з ремонтом та меблями. ФОТО*
Сьогодні, 11:40
У ЖК «Західний Олімп», що у селі Тарасове під Луцьком, пропонують придбати комфортабельні квартири «під ключ» та з якісним ремонтом.
Два нові чотириповерхові будинки першої черги будівництва вже приймають щасливих власників у зручних теплих квартирах. Територія комплексу обгороджена парканом, має шлагбаум та камери спостереження, а з настанням сутінок автоматична система вмикає ліхтарі і світло у під’їзді. Будинки підключенні до центральної системи водопостачання та водовідведення, забезпечені електрикою та газифіковані. Також невдовзі територію навколо ЖК «Західний Олімп» планують озеленити, аби мешканці почували себе максимально комфортно.
У житловому комплексі «Західний Олімп» уже сповна вирує життя: мешканці роблять ремонти, облаштовують свій побут і навіть створюють ОСББ. Подбав забудовник і про тих, хто не має часу обирати підлогу чи плитку, тижнями чекати доставку оздоблювальних матеріалів, порівнювати ціни на техніку та шукати якісні меблі. У одному з будинків ЖК «Західний Олімп» можна придбати вже готові до заселення квартири на другому та третьому поверхах будинку з ремонтом чи навіть повністю вмебльовані та з усією необхідною технікою.
Забудовник не економив на матеріалах, використовуючи лише перевірену та якісну продукцію. Плитка в оселях від надійних українських та іспанських виробників, ламінат – із Німеччини, фарба для внутрішніх робіт – із України. Інтер’єр в оселях виконаний в завжди актуальному стилі мінімалізм – стриманому та вишуканому водночас.
Кухня у квартирі «під ключ» укомплектована найновішою технікою: посудомийною машиною, двокамерним холодильником, витяжкою, духовою шафою, варильною поверхнею. Також тут є сучасний стіл зі стільцями, котрі виготовлені на замовлення і досконало вписуються в інтер’єр.
У спальні встановили двоспальне ліжко з комфортним матрацом. У подарунок щасливий власник помешкання отримає приємний подарунок – комплект постілі.
Із вікон у ЖК «Західний Олімп» відкриваються чудові позаміські краєвиди, що додає особливої атмосфери в оселях.
Ванна кімната обладнана умивальником, туалетом, чималою ванною, а також пральною машиною і дзеркалом.
У коридорі встановили велику шафу-купе та комод з якісного профілю та фурнітурою Linken System, котрі також зробили на замовлення у перевірених майстрів.
На вікнах у квартирах – тканинні ролети, що захищають оселю від прямих сонячних променів та створюють атмосферу затишку.
Однокімнатна квартира з ремонтом на 39 «квадратів» обійдеться у 25 тисяч доларів, однокімнатна «під ключ» площею у 39 квадратних метрів – 30 500 доларів. Тим, хто придбає затишну оселю на третьому поверсі, пропонують бонус – балкон.
У ЖК «Західний Олімп» фахівці з багаторічним досвідом можуть втілити усі побажання власника квартири, наприклад, виконати авторський ремонт чи додатково встановити у відремонтованому помешканні меблі та побутову техніку.
До слова, неподалік від житлового комплексу знаходиться дитячий садок, до школи у Боголюбах ходить шкільний автобус, лікарня розташована у районі півторакілометрової зони. Доїхати до центру Луцька можна за 15 хвилин на маршрутках №31, які їздять кожні 7-10 хвилин, або ж за 5 хвилин на власному автомобілі. Окрім того, всього за 1 кілометр від будинків розміщена база відпочинку «Боголюби».
Охочих ознайомитися із комфортним житлом запрошують завітати до офісу, що знаходиться у селі Тарасове на вулиці Лесі Українки, 2. Також більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону: 068-228-88-22.
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Два нові чотириповерхові будинки першої черги будівництва вже приймають щасливих власників у зручних теплих квартирах. Територія комплексу обгороджена парканом, має шлагбаум та камери спостереження, а з настанням сутінок автоматична система вмикає ліхтарі і світло у під’їзді. Будинки підключенні до центральної системи водопостачання та водовідведення, забезпечені електрикою та газифіковані. Також невдовзі територію навколо ЖК «Західний Олімп» планують озеленити, аби мешканці почували себе максимально комфортно.
У житловому комплексі «Західний Олімп» уже сповна вирує життя: мешканці роблять ремонти, облаштовують свій побут і навіть створюють ОСББ. Подбав забудовник і про тих, хто не має часу обирати підлогу чи плитку, тижнями чекати доставку оздоблювальних матеріалів, порівнювати ціни на техніку та шукати якісні меблі. У одному з будинків ЖК «Західний Олімп» можна придбати вже готові до заселення квартири на другому та третьому поверхах будинку з ремонтом чи навіть повністю вмебльовані та з усією необхідною технікою.
Забудовник не економив на матеріалах, використовуючи лише перевірену та якісну продукцію. Плитка в оселях від надійних українських та іспанських виробників, ламінат – із Німеччини, фарба для внутрішніх робіт – із України. Інтер’єр в оселях виконаний в завжди актуальному стилі мінімалізм – стриманому та вишуканому водночас.
Кухня у квартирі «під ключ» укомплектована найновішою технікою: посудомийною машиною, двокамерним холодильником, витяжкою, духовою шафою, варильною поверхнею. Також тут є сучасний стіл зі стільцями, котрі виготовлені на замовлення і досконало вписуються в інтер’єр.
У спальні встановили двоспальне ліжко з комфортним матрацом. У подарунок щасливий власник помешкання отримає приємний подарунок – комплект постілі.
Із вікон у ЖК «Західний Олімп» відкриваються чудові позаміські краєвиди, що додає особливої атмосфери в оселях.
Ванна кімната обладнана умивальником, туалетом, чималою ванною, а також пральною машиною і дзеркалом.
У коридорі встановили велику шафу-купе та комод з якісного профілю та фурнітурою Linken System, котрі також зробили на замовлення у перевірених майстрів.
На вікнах у квартирах – тканинні ролети, що захищають оселю від прямих сонячних променів та створюють атмосферу затишку.
Однокімнатна квартира з ремонтом на 39 «квадратів» обійдеться у 25 тисяч доларів, однокімнатна «під ключ» площею у 39 квадратних метрів – 30 500 доларів. Тим, хто придбає затишну оселю на третьому поверсі, пропонують бонус – балкон.
У ЖК «Західний Олімп» фахівці з багаторічним досвідом можуть втілити усі побажання власника квартири, наприклад, виконати авторський ремонт чи додатково встановити у відремонтованому помешканні меблі та побутову техніку.
До слова, неподалік від житлового комплексу знаходиться дитячий садок, до школи у Боголюбах ходить шкільний автобус, лікарня розташована у районі півторакілометрової зони. Доїхати до центру Луцька можна за 15 хвилин на маршрутках №31, які їздять кожні 7-10 хвилин, або ж за 5 хвилин на власному автомобілі. Окрім того, всього за 1 кілометр від будинків розміщена база відпочинку «Боголюби».
Охочих ознайомитися із комфортним житлом запрошують завітати до офісу, що знаходиться у селі Тарасове на вулиці Лесі Українки, 2. Також більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону: 068-228-88-22.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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