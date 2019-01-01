Волинські сбушники вивчатимуть інтерв’ю скандального намісника Києво-Печерської Лаври

Павла (Лебедя) «



Зокрема, експертизу мають зробити фахівці експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Волинській області.



Про це йдеться в



Експерти волинського управління СБУ мають визначити, чи є у згаданому інтерв’ю висловлювання, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також чи є у ньому вислови, направлені на пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками релігійних переконань.



Зауважимо, що в ході досудового розслідування працівники департаменту захисту національної державності СБУ після перегляду вказаного інтерв’ю зробили висновок про те, що митрополит Павло своїми висловами порушує рівноправність громадян на релігійні переконання. У вказаному інтерв’ю він не толерантно висловлювався в адресу предстоятеля УПЦ КП патріарха Філарета, а також представників Константинопольського патріархату, у зв’язку з їх іншими релігійними поглядами.



Тож з листопада 2018 року кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 КК України розслідує слідчий відділ Ржищівської поліції Київської області.



Нагадаємо, 30 листопада 2018 року в СБУ заявили, що проводять обшуки у помешканні предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла.



Згодом спецслужби повідомили, що намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло повинен був координувати провокації під час майбутнього Об'єднавчого собору в Києві.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд доручив провести судову лінгвістичну семантико-текстуальну експертизу інтерв’ю намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП митрополита Он с бесом поцеловался », розміщеному 25 жовтня 2018 року на YouTube-каналі «Главновости».Зокрема, експертизу мають зробити фахівці експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Волинській області.Про це йдеться в ухвалі Ржищівського міського суду Київської області від 7 березня.Експерти волинського управління СБУ мають визначити, чи є у згаданому інтерв’ю висловлювання, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також чи є у ньому вислови, направлені на пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками релігійних переконань.Зауважимо, що в ході досудового розслідування працівники департаменту захисту національної державності СБУ після перегляду вказаного інтерв’ю зробили висновок про те, що митрополит Павло своїми висловами порушує рівноправність громадян на релігійні переконання. У вказаному інтерв’ю він не толерантно висловлювався в адресу предстоятеля УПЦ КП патріарха Філарета, а також представників Константинопольського патріархату, у зв’язку з їх іншими релігійними поглядами.Тож з листопада 2018 року кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 КК України розслідує слідчий відділ Ржищівської поліції Київської області.Нагадаємо, 30 листопада 2018 року в СБУ заявили, що проводять обшуки у помешканні предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла.Згодом спецслужби повідомили, що намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло повинен був координувати провокації під час майбутнього Об'єднавчого собору в Києві.

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