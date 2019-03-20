У Києві таксист душив пасажира ременем безпеки
Сьогодні, 17:27
На Бессарабській площі в Києві між водієм таксі і пасажиром відбулася бійка.
Інцидент трапився приблищно о 12.00 20 березня, - пишуть Факти.
Пасажир вдарив таксиста в обличчя і хотів вийти з машини. Після цього водій намагався задушити чоловіка ременем безпеки.
Водій і пасажир розповіли різні версії інциденту.
Пасажир Євген розповів, що сума проїзду склала 200 гривень, і у нього не вистачило грошей. Він запропонував оплатити половину готівкою, а решту перевести на карту водія.
За його словами, таксист відмовився, тому що працює нелегально. Хлопець грубо послав водія і спробував вийти, але таксист почав тягнути його назад в салон. Євген вдарив його в обличчя.
Таксист розповів, що хлопець не пропонував оплатити проїзд через карту. Замість цього він грубо відповів, що у нього немає грошей.
Під час бійки хлопець двічі вдарив водія по обличчю і спробував вийти. Таксист викликав поліцейських.
За словами свідків, таксист намагався душити пасажира ременем безпеки. До приїзду поліції учасники конфлікту заспокоїлися і пасажир оплатив проїзд готівкою.
Правоохоронці розповіли, що обидва учасники конфлікту писатимуть зустрічні заяви один на одного.
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Інцидент трапився приблищно о 12.00 20 березня, - пишуть Факти.
Пасажир вдарив таксиста в обличчя і хотів вийти з машини. Після цього водій намагався задушити чоловіка ременем безпеки.
Водій і пасажир розповіли різні версії інциденту.
Пасажир Євген розповів, що сума проїзду склала 200 гривень, і у нього не вистачило грошей. Він запропонував оплатити половину готівкою, а решту перевести на карту водія.
За його словами, таксист відмовився, тому що працює нелегально. Хлопець грубо послав водія і спробував вийти, але таксист почав тягнути його назад в салон. Євген вдарив його в обличчя.
Таксист розповів, що хлопець не пропонував оплатити проїзд через карту. Замість цього він грубо відповів, що у нього немає грошей.
Під час бійки хлопець двічі вдарив водія по обличчю і спробував вийти. Таксист викликав поліцейських.
За словами свідків, таксист намагався душити пасажира ременем безпеки. До приїзду поліції учасники конфлікту заспокоїлися і пасажир оплатив проїзд готівкою.
Правоохоронці розповіли, що обидва учасники конфлікту писатимуть зустрічні заяви один на одного.
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