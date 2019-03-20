У Києві таксист душив пасажира ременем безпеки





Інцидент трапився приблищно о 12.00 20 березня, - пишуть



Пасажир вдарив таксиста в обличчя і хотів вийти з машини. Після цього водій намагався задушити чоловіка ременем безпеки.



Водій і пасажир розповіли різні версії інциденту.



Пасажир Євген розповів, що сума проїзду склала 200 гривень, і у нього не вистачило грошей. Він запропонував оплатити половину готівкою, а решту перевести на карту водія.



За його словами, таксист відмовився, тому що працює нелегально. Хлопець грубо послав водія і спробував вийти, але таксист почав тягнути його назад в салон. Євген вдарив його в обличчя.



Таксист розповів, що хлопець не пропонував оплатити проїзд через карту. Замість цього він грубо відповів, що у нього немає грошей.



Під час бійки хлопець двічі вдарив водія по обличчю і спробував вийти. Таксист викликав поліцейських.



За словами свідків, таксист намагався душити пасажира ременем безпеки. До приїзду поліції учасники конфлікту заспокоїлися і пасажир оплатив проїзд готівкою.



Правоохоронці розповіли, що обидва учасники конфлікту писатимуть зустрічні заяви один на одного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Бессарабській площі в Києві між водієм таксі і пасажиром відбулася бійка.Інцидент трапився приблищно о 12.00 20 березня, - пишуть Факти. Пасажир вдарив таксиста в обличчя і хотів вийти з машини. Після цього водій намагався задушити чоловіка ременем безпеки.Водій і пасажир розповіли різні версії інциденту.Пасажир Євген розповів, що сума проїзду склала 200 гривень, і у нього не вистачило грошей. Він запропонував оплатити половину готівкою, а решту перевести на карту водія.За його словами, таксист відмовився, тому що працює нелегально. Хлопець грубо послав водія і спробував вийти, але таксист почав тягнути його назад в салон. Євген вдарив його в обличчя.Таксист розповів, що хлопець не пропонував оплатити проїзд через карту. Замість цього він грубо відповів, що у нього немає грошей.Під час бійки хлопець двічі вдарив водія по обличчю і спробував вийти. Таксист викликав поліцейських.За словами свідків, таксист намагався душити пасажира ременем безпеки. До приїзду поліції учасники конфлікту заспокоїлися і пасажир оплатив проїзд готівкою.Правоохоронці розповіли, що обидва учасники конфлікту писатимуть зустрічні заяви один на одного.

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