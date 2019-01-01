Чоловік обікрав секс-шоп: виніс анальну пробку та «пісюн-стрибунець». ВІДЕО





13 березня з івано-франківського секс-шопу невідомий чоловік викрав анальну вібровтулку преміум-класу, жартівливу іграшку "пісюн-стрибунець" та ще кілька дрібниць, - пише



Вчора, 19 березня, відео крадіжки опублікували працівники інтим-бутіка у Facebook.



На записі видно, як чоловік роздивляється товари, а потім похапцем ховає їх під куртку. У цей момент продавці були зайняті іншою клієнткою - у магазині підозрюють, що вона могла бути спільницею крадія.



Як повідомили у прес-службі Нацполіції, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ККУ. Особу підозрюваного встановлюють правоохоронці. Вартість викраденого – 3000 гривень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У магазині підозрюють: він прийшов разом зі спільницею.13 березня з івано-франківського секс-шопу невідомий чоловік викрав анальну вібровтулку преміум-класу, жартівливу іграшку "пісюн-стрибунець" та ще кілька дрібниць, - пише ТСН Вчора, 19 березня, відео крадіжки опублікували працівники інтим-бутіка у Facebook.На записі видно, як чоловік роздивляється товари, а потім похапцем ховає їх під куртку. У цей момент продавці були зайняті іншою клієнткою - у магазині підозрюють, що вона могла бути спільницею крадія.Як повідомили у прес-службі Нацполіції, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ККУ. Особу підозрюваного встановлюють правоохоронці. Вартість викраденого – 3000 гривень.

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