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Чоловік обікрав секс-шоп: виніс анальну пробку та «пісюн-стрибунець». ВІДЕО

Чоловік обікрав секс-шоп: виніс анальну пробку та «пісюн-стрибунець». ВІДЕО
У магазині підозрюють: він прийшов разом зі спільницею.

13 березня з івано-франківського секс-шопу невідомий чоловік викрав анальну вібровтулку преміум-класу, жартівливу іграшку "пісюн-стрибунець" та ще кілька дрібниць, - пише ТСН.

Вчора, 19 березня, відео крадіжки опублікували працівники інтим-бутіка у Facebook.

На записі видно, як чоловік роздивляється товари, а потім похапцем ховає їх під куртку. У цей момент продавці були зайняті іншою клієнткою - у магазині підозрюють, що вона могла бути спільницею крадія.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ККУ. Особу підозрюваного встановлюють правоохоронці. Вартість викраденого – 3000 гривень.




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Теги: крадіжка, кримінал, курйоз
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