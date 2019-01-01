Студентка з Волині, яка потрапила у аварію за кордоном, потребує допомоги
Сьогодні, 18:57
Мешканка Нововолинська та студентка Горохівського коледжу ЛНАУ Наталя Третьяк потрапила у жахливу ДТП у Німеччині.
Зараз, дівчина перебуває у важкому стані у одній із клінік Німеччини, – повідомляє знайома дівчини Анна Новосад, - пише Район.Гоща.
На лікування дівчини за кордоном потрібна велика сума грошей, яку батьки не в змозі зібрати без допомоги небайдужих.
Реквізити мами:
Український рахунок: 5168 7573 5313 3236 – Третьяк Алла.
Закордонний рахунок: Reg. nr. 7608 Konto. nr. 0001724007.
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Зараз, дівчина перебуває у важкому стані у одній із клінік Німеччини, – повідомляє знайома дівчини Анна Новосад, - пише Район.Гоща.
На лікування дівчини за кордоном потрібна велика сума грошей, яку батьки не в змозі зібрати без допомоги небайдужих.
Реквізити мами:
Український рахунок: 5168 7573 5313 3236 – Третьяк Алла.
Закордонний рахунок: Reg. nr. 7608 Konto. nr. 0001724007.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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