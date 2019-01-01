Студентка з Волині, яка потрапила у аварію за кордоном, потребує допомоги

Наталя Третьяк потрапила у жахливу ДТП у Німеччині.



Зараз, дівчина перебуває у важкому стані у одній із клінік Німеччини, – повідомляє знайома дівчини Анна Новосад, - пише



На лікування дівчини за кордоном потрібна велика сума грошей, яку батьки не в змозі зібрати без допомоги небайдужих.



Реквізити мами:



Український рахунок: 5168 7573 5313 3236 – Третьяк Алла.



Закордонний рахунок: Reg. nr. 7608 Konto. nr. 0001724007.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка Нововолинська та студентка Горохівського коледжу ЛНАУпотрапила у жахливу ДТП у Німеччині.Зараз, дівчина перебуває у важкому стані у одній із клінік Німеччини, – повідомляє знайома дівчини, - пише Район.Гоща На лікування дівчини за кордоном потрібна велика сума грошей, яку батьки не в змозі зібрати без допомоги небайдужих.Реквізити мами:Український рахунок: 5168 7573 5313 3236 – Третьяк Алла.Закордонний рахунок: Reg. nr. 7608 Konto. nr. 0001724007.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію