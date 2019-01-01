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Студентка з Волині, яка потрапила у аварію за кордоном, потребує допомоги

Студентка з Волині, яка потрапила у аварію за кордоном, потребує допомоги
Мешканка Нововолинська та студентка Горохівського коледжу ЛНАУ Наталя Третьяк потрапила у жахливу ДТП у Німеччині.

Зараз, дівчина перебуває у важкому стані у одній із клінік Німеччини, – повідомляє знайома дівчини Анна Новосад, - пише Район.Гоща.

На лікування дівчини за кордоном потрібна велика сума грошей, яку батьки не в змозі зібрати без допомоги небайдужих.

Реквізити мами:

Український рахунок: 5168 7573 5313 3236 – Третьяк Алла.

Закордонний рахунок: Reg. nr. 7608 Konto. nr. 0001724007.

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Теги: аварія, студентка, допомога
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