«Майбутній Президент повинен поважати людей та відвідати кожен куточок України», – луцький телепродюсер

Тарас Шкітер переконаний, що обирати майбутнього Президента потрібно серед тих кандидатів, хто особисто відвідав усі регіони України, зокрема, Волинь.



Про це він написав на своїй сторінці у



"Мене, як лучанина і патріота рідного краю, обурює відношення окремих кандидатів в Президенти України до людей, а конкретно до жителів Волині.



Кандидат, який реально націлений стати гарантом та хоче представляти інтереси всієї країни, зобов’язаний напередодні виборів відвідати кожен регіон нашої держави, аби дати можливість українцям побачити та почути себе не з екрану телевізора.



Як телепродюсер та журналіст, з власного досвіду знаю, що політики, за якими ми спостерігаємо на телебаченні, досить часто виявляються абсолютно іншими людьми в реальному житті, зовсім не відповідаючи образу, який вони собі створили.



Кожен, хто вирішив балотуватись на найвищу посаду в країні, повинен з повагою ставитись до людей. Прояв цієї поваги я вбачаю саме у публічних виступах перед громадянами в кожному куточку України!



Чому це важливо? Насамперед тому, що українці заслуговують особисто поставити питання чи висловити публічний протест будь-кому із кандидатів, а не слухати популістичні лозунги та красномовні промови з екранів телевізорів.



Особа, яка налаштована очолити державу не може ігнорувати цілий регіон, виступаючи лише на радіо та телеефірах. Це неповага до виборців.



Як приклад, кандидати в президенти США обов’язково відвідують кожен штат, оскільки вважають це своїм обов’язком.



Як співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» в рамках кампанії «Голосуй свідомо», я закликаю волинян обирати серед кандидатів, які проявили до нас з Вами повагу, знайшли час, бажання та сміливість вислухати наші проблеми і бажання‼️



Йдеться про Анатолій Гриценко, Олександр Шевченко, Руслан Кошулинський, Олег Ляшко, Валентин Наливайченко та про діючого президента Петро Порошенко.



Можливо, комусь може здатися, що моя позиція суб’єктивна та занадто критична. Однак я переконаний, що справжній лідер зважає на думку кожного! Волинь не повинна, і не може бути винятком!



P.S. Сподіваюся, що й інші кандидати та кандидатки у президенти України знайдуть час та відвідають Волинь під час своєї виборчої кампанії", - зазначив Тарас Шкітер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький журналіст та телепродюсерпереконаний, що обирати майбутнього Президента потрібно серед тих кандидатів, хто особисто відвідав усі регіони України, зокрема, Волинь.Про це він написав на своїй сторінці у facebook "Мене, як лучанина і патріота рідного краю, обурює відношення окремих кандидатів в Президенти України до людей, а конкретно до жителів Волині.Кандидат, який реально націлений стати гарантом та хоче представляти інтереси всієї країни, зобов’язаний напередодні виборів відвідати кожен регіон нашої держави, аби дати можливість українцям побачити та почути себе не з екрану телевізора.Як телепродюсер та журналіст, з власного досвіду знаю, що політики, за якими ми спостерігаємо на телебаченні, досить часто виявляються абсолютно іншими людьми в реальному житті, зовсім не відповідаючи образу, який вони собі створили.Кожен, хто вирішив балотуватись на найвищу посаду в країні, повинен з повагою ставитись до людей. Прояв цієї поваги я вбачаю саме у публічних виступах перед громадянами в кожному куточку України!Чому це важливо? Насамперед тому, що українці заслуговують особисто поставити питання чи висловити публічний протест будь-кому із кандидатів, а не слухати популістичні лозунги та красномовні промови з екранів телевізорів.Особа, яка налаштована очолити державу не може ігнорувати цілий регіон, виступаючи лише на радіо та телеефірах. Це неповага до виборців.Як приклад, кандидати в президенти США обов’язково відвідують кожен штат, оскільки вважають це своїм обов’язком.Як співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» в рамках кампанії «Голосуй свідомо», я закликаю волинян обирати серед кандидатів, які проявили до нас з Вами повагу, знайшли час, бажання та сміливість вислухати наші проблеми і бажання‼️Йдеться прота про діючого президентаМожливо, комусь може здатися, що моя позиція суб’єктивна та занадто критична. Однак я переконаний, що справжній лідер зважає на думку кожного! Волинь не повинна, і не може бути винятком!P.S. Сподіваюся, що й інші кандидати та кандидатки у президенти України знайдуть час та відвідають Волинь під час своєї виборчої кампанії", - зазначив Тарас Шкітер.

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