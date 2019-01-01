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Волинське село «виграє джек-пот», якщо приєднається до Ковельської ОТГ

Волинське село «виграє джек-пот», якщо приєднається до Ковельської ОТГ
Перша на Волині об’єднана територіальна громада з центром у місті обласного підпорядкування вигідна всім сторонам, - пише газета «День».

Від Ружина — що у Турійськ, що у Ковель — однаково 20 кілометрів. Турійськ є для цього села районним центром, а Ковель — історичним центром буття. Якщо до Турійська ружинську дітвору на навчання возить шкільний автобус, бо в селі лише початкова школа, а неповну середню прикрили ще років зо двадцять тому, то дорослі мешканці села вщерть заповнюють уже шестиранковий рейсовий автобус до Ковеля.

«Ні в селі, ні в Турійську нема роботи, наші люди споконвіку спрямовані на Ковель. Там працюють, лікуються, продають сільгосппродукцію, — каже ружинський сільський голова Галина Дишлюк. — Нас би в ОТГ взяли і в Турійську, але й без нас там буде 16 сільрад — 50 сіл, і всі практично небагаті...»


Тому й були активними люди на громадських слуханнях щодо приєднання до Ковельської міської ОТГ, і більшість присутніх проголосувала за спільне господарювання з Ковелем. Тамара Зубенко, консультант з комунікацій Асоціації міст України каже:

«Таке рішення не дивне, адже село Городилець Ружинської сільради — практично впаяне в місто залізничників, у Ковеля — третій за розмірами бюджет в області після обласного та бюджету Луцька, а в майбутньому він може стати потужним логістичним центром не лише Західної України, а й Східної Європи».

Багато хто вважає, що села Ружинської сільради, якщо їх приймуть в одну громаду з Ковелем, виграють для свого розвитку справжній джек-пот.

Автор - Наталія Малімон

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Теги: Ковельська ОТГ, село, приєднання, Ружин
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