Волинське село «виграє джек-пот», якщо приєднається до Ковельської ОТГ





Від Ружина — що у Турійськ, що у Ковель — однаково 20 кілометрів. Турійськ є для цього села районним центром, а Ковель — історичним центром буття. Якщо до Турійська ружинську дітвору на навчання возить шкільний автобус, бо в селі лише початкова школа, а неповну середню прикрили ще років зо двадцять тому, то дорослі мешканці села вщерть заповнюють уже шестиранковий рейсовий автобус до Ковеля.



«Ні в селі, ні в Турійську нема роботи, наші люди споконвіку спрямовані на Ковель. Там працюють, лікуються, продають сільгосппродукцію, — каже ружинський сільський голова Галина Дишлюк. — Нас би в ОТГ взяли і в Турійську, але й без нас там буде 16 сільрад — 50 сіл, і всі практично небагаті...»





Тому й були активними люди на громадських слуханнях щодо приєднання до Ковельської міської ОТГ, і більшість присутніх проголосувала за спільне господарювання з Ковелем. Тамара Зубенко, консультант з комунікацій Асоціації міст України каже:



«Таке рішення не дивне, адже село Городилець Ружинської сільради — практично впаяне в місто залізничників, у Ковеля — третій за розмірами бюджет в області після обласного та бюджету Луцька, а в майбутньому він може стати потужним логістичним центром не лише Західної України, а й Східної Європи».



Багато хто вважає, що села Ружинської сільради, якщо їх приймуть в одну громаду з Ковелем, виграють для свого розвитку справжній джек-пот.



Автор - Наталія Малімон

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перша на Волині об’єднана територіальна громада з центром у місті обласного підпорядкування вигідна всім сторонам, - пише газета «День» Від Ружина — що у Турійськ, що у Ковель — однаково 20 кілометрів. Турійськ є для цього села районним центром, а Ковель — історичним центром буття. Якщо до Турійська ружинську дітвору на навчання возить шкільний автобус, бо в селі лише початкова школа, а неповну середню прикрили ще років зо двадцять тому, то дорослі мешканці села вщерть заповнюють уже шестиранковий рейсовий автобус до Ковеля.«Ні в селі, ні в Турійську нема роботи, наші люди споконвіку спрямовані на Ковель. Там працюють, лікуються, продають сільгосппродукцію, — каже ружинський сільський голова Галина Дишлюк. — Нас би в ОТГ взяли і в Турійську, але й без нас там буде 16 сільрад — 50 сіл, і всі практично небагаті...»Тому й були активними люди на громадських слуханнях щодо приєднання до Ковельської міської ОТГ, і більшість присутніх проголосувала за спільне господарювання з Ковелем., консультант з комунікацій Асоціації міст України каже:«Таке рішення не дивне, адже село Городилець Ружинської сільради — практично впаяне в місто залізничників, у Ковеля — третій за розмірами бюджет в області після обласного та бюджету Луцька, а в майбутньому він може стати потужним логістичним центром не лише Західної України, а й Східної Європи».Багато хто вважає, що села Ружинської сільради, якщо їх приймуть в одну громаду з Ковелем, виграють для свого розвитку справжній джек-пот.Автор -

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію